Kanber: Devlet işletmeleri gelir kaynağı olarak görüyor

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Yenigün Web TV canlı yayınına katılarak, yaşadıkları sıkıntıları ve ekonomik tabloyu değerlendirdi.



Gün geçtikçe çözülemeyecek derecede kötü duruma gelen ekonomik durumu eleştiren Kanber, "Sektörlerin tek başına toplaması mümkün değil" şeklinde konuşarak, ekonomik durumun geldiği noktayı gözler önüne serdi. Kanber, durumun bu şekilde devam etmesinin sivil itaatsizlik getireceğini belirterek, eylem gibi sonuçlar doğrucağının altını çizdi.



"Esas yapılması gereken devletin yardımcı olmasıdır"



Bir çok esnafın sorunları ile ilgilenmeye çalıştıklarını belirten Kanber, "Açılmanın çokta anlamlı olduğunu söyleyemeyeceğim, tüm esnaflar kendini kurtarmak için büyük bir çaba sarfediyor. Esas yapılması gereken, işletmelerin ayakta kalabilmesi için devletin yardımcı olmasıdır. Marketler ağzına kadar doluykan, yiyecek ve içecek alanının kapalı olmaması lazım. Kapasitelerin düşürülerek sürecin götürülmesi mümkün" şeklinde konuşarak, devletin yardım etmesi gerektiğini vurguladı.



"Devlet sorumluluklarını yerine getirmiyor"



Devletin sorumluluklarından kaçtığını ifade eden Kanber, "Devlet sorumluluklarını yerine getirmiyor. İşverenlere ve çalışanlara yardım etmiyor, söyledikleri çokta kayda değer şeyler değil. Verdikleri ödenekleri bile zamanında vermiyorlar. Bu süreç böyle gitmez! Bu süreçle ilgili bir programi, bir aşı takvimi ortaya çıkmadan yol alınamaz. Hükümetin biran önce tüm sektörlere, bir plan çerçevesinde ortaya konması ve takvimlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkesin kişisel korumasına dikkat ederek bu süreci yürütmemiz mümkün" diyerek, planlı bir şekilde açılmanın mümkün olduğunu dile getirdi.



"İşsizlik 50 binin üzerinde, böyle giderse daha da artacak"



Devletten ciddi destek gelmesi gerektiğini ve işsizliğin arttığını belirten Kanber, "İşsizlik 50 binin üzerinde, böyle giderse daha da artacaktır. Sadece açmakta durumu kurtmarmaya yetmeyecek. Devlet destek vermezse, bu durum artarak devam edecektir. Devlet kendi alacaklarından bu dönem vazgeçmelidir" şeklinde konuşarak, bu durumun böyle devam etmesinin ciddi sonuçlar doğuracağına dikakt çekti.



"Devlet işletmeleri gelir kaynağı olarak görüyor"



Devletin işletmelere yardımcı olmak yerine, işletmeleri gelir kaynağı olarak gördüğünü kaydeden Kanber, "En iyi kazanç sağlayanların gelir kaybı bile yüzde 50 düşmüştür. İşletmelerin gelirleri durdu ama giderleri devam ediyor. Kapalı olduğumuz süreçlerin devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Bu dönemin sigorta paralının kapalı olunduğu dönemde devlet tarafından karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Bu kadar yüksek gelir kaybı olan bu sektörler işe başladıklarında da ödeyemeyecekler. Dünyanın bir çok ülkesinde devlet işletmelerinin ayakta kalması için teşvik ederken, bizim ülkemizde devlet işletmeleri gelir kaynağı olarak görüyor" şeklinde konuşarak, işletmelerin gelirlerinin yüzde 50 düşütüğünü belirterek, açılmanın tek başına bir anlam ifade etmediğini belirtti.



"Devletin bu duruma çözüm bulması gerek"



Ekonominin ciddi anlamda hasar alarak küçüldüğünün altını çizen Kanber, "Ekonomi küçüldüğünde devletin gelir oranları da düşecektir. Her sektörde işletmeler kapanıyor ve işletmelerin devlete olan yükümlülükleri de birikiyor. Devletin bu duruma çözüm bulması gerekirken, onlar daha çok borçlanmayı, bankadaki borcu arttırmaya yönlendirerek, sosyal devlet anlayışına uzak davranıyorlar" diyerek, devletin yönlendirmek yerine yardımcı olması gerektiğini kaydetti.



"Faizler devlet tarafından karşılanmalı"



İşletmelerin taksit borçlarını bile ödeyemeyecek durumda olduklarını belirten Kanber, "İşletmelerinin borç taksitleri kadar gelirleri yoktur, bırakın hayatlarını devam ettirmeyi. Hükümetin bankalarla gidin anlaşın demesini, esnafın düşünüldüğü bir söylem değildir. Devletin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz, taksitlerin ötelenmesi ile birlikte faizlerinden devlet tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Esnaf odaları gibi kuruluşların da daha toplumsal bir bakış açısı yerine, bireysel bakış açısı benimsedikleri için yeteri kadar mücadele verilmediğine inanıyoruz" şeklinde konuşarak, faizlerin devlet tarafından ödenerek, işletmelere destek çıkılması gerektiğinin altını çizdi.



"Elinizdeki yetersizlikten dolayı işletmeleri kapalı tutmanız gerici bir devlet anlayışıdır"



Devletin denetim yapacak imkanlara sahip olmadığını dile getiren Kanber, "Devlet denetimini kendi kapasitesinin üstünde bir denetim gerçekleştiği için yapamıyor. Ama yapamadığı için de işletmeleri kapalı tutmasını doğru bulmuyorum. Halk sağlığına uygun davranılıp davranılmadığına dair denetimler yapılması gerekiyor, bizim talebimiz budur. Elinizdeki yetersizlikten dolayı işletmeleri kapalı tutmanızı doğru bulmayız, gerici bir devlet anlaşıyıdır bu" şeklinde konuşarak, devletin imkansızlıklarının işletmelere ceza olarak yansıdığını savundu.



"Eşitçi bir yaklaşım istiyoruz"



Marketlerin birden fazla sektörün işini yaptığına dikkat çeken Kanber, "Marketler de böyle bir dönemde birden fazla sektörün işini yapıyor, marketler de böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Dolayısıyla eşitçi bir yaklaşım istiyoruz. Denetimler yapılsın, kurallar uygulansın, ülkeye girişler çıkışlar kontrol altına alınsın ve işletmeler açılsın" diyerek, denetimler çerçevesinde, kurallara uyarak düşük kapasiteli açılmanın mümkün olduğunu belirtti.

KAYNAK : KIBRIS YENİGÜN

https://www.kibrisyenigun.com/kanber-devlet-isletmeleri-gelir-kaynagi-olarak-goruyor/123271/