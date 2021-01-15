KANBER: “ÖZEL SEKTÖR KAMUYU BESLEYEN ARAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR”

ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İstihdam noktasında çok ciddi rakamların olduğunu söyleyen Kanber, “Toplum ve işletmeler bu süreçten kendi başına çıkacak. Burada tek nokta aşı. Eğer aşılanma başarılabilirse, planlama yapılırsa, özel sektör kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Özel sektörde bu yapının tutacak bir tarafı yoktur. Özel sektör kamuyu besleyen bir araç olarak görülüyor. Ekonomi bugüne kadar teşviklerle şişirildi. Kalite aranmadı. Gördük ki şişti ve içi boş. Devletin de ekonomik olarak içinin boş olduğu görüldü. Turizm çalışanları kaç aydır işsiz, neden buraya dokunamıyorsunuz? İşsiz insanları ekonominin içinde tutabilmek için, devlet bu dokunuşları yapabilmeliydi” dedi.