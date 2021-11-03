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“Kangren olan sorunları temizlemeyeceğiz, kesip atacağız”

UBP Parti Meclisi toplantısının başlangıcında konuşan Genel Başkan Sucuoğlu, “Yeni bir dönem başlıyor. Alışılmışın dışında bir dönem olacak. Radikal olmamız nedeniyle kangren olan sorunları temizlemeyeceğiz, kesip atacağız” ifadelerini kullandı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 18:09
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“Kangren olan sorunları temizlemeyeceğiz, kesip atacağız”
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni seçilen Parti Meclisi, yeni başkan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Sucuoğlu, “Uzun süren sıkıntılı sürecin ardından partimiz kurultayını neticelendirdi. Parti Meclisimiz belirlendi. Bazı itirazlar var, onlar da değerlendirecek” dedi.

“UBP’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR. ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR DÖNEM”

Kurultay sürecinde gösterilen olgun tavır ve birlik – beraberlik için üyelere teşekkürlerini sunan Sucuoğlu, “Yeni bir dönem başlıyor. Alışılmışın dışında bir dönem olacak. Radikal olmamız nedeniyle kangren olan sorunları temizlemeyeceğiz, kesip atacağız” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN VİCDANINI RAHATSIZ ETMEYECEK YENİ BİR TÜZÜK HAZIRLAYACAĞIZ”

UBP’nin, disiplin ve otoritenin hakim olacağı ama kırıcı olmayacağı bir sürece girdiğini söyleyen Sucuoğlu, “Partimizin önünü açmak adına, hükümeti kurduktan hemen sonra oluşturacağımız bir ekiple, çok hızlı bir şekilde tüzüğümüzü güncelleyeceğiz, eksiğini tamamlayıp fazlasını geri çekeceğiz. Kimsenin vicdanının rahatsız olmayacağı yeni bir tüzük hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

“ÖRGÜTSEL YAPIYA ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM VRECEĞİZ ÇÜNKÜ UBP, ÖRGÜTLER VARSA VARDIR”

Örgütsel yapıya çok daha fazla önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, “UBP, örgütleri varsa vardır. UBP, tabanı varsa vardır. UBP, siz varsanız vardır” diyerek, “Örgütsel yapıya her türlü katkıyı sağlayacağız. Örgüt başkanlarının daha da değer kazanacağı bir süreç yaşayacağız” dedi.

“PM MUHAKKAK AYDA BİR KEZ TOPLANACAK”

Parti Meclisi’nin muhakkak ayda bir kez toplanacağını ifade eden Sucuoğlu, “Bu sözde değil, özde olacak. Herkese uygun bir günde toplantımızı yapıp dertleşeceğiz, elden gelen katkıyı yaratacağız” ifadelerini kullandı.

“UBP HER SALLANDIĞINDA ÜLKE SALLANIYOR”

“UBP her sallandığında ülke sallanıyor. Biz sağlam duracağız ki ülke sallanmasın” diyen Sucuoğlu, “En büyük hedefimiz, önümüzdeki seçimlerde tek başına iktidardır” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu’nun açılış konuşmasının ardından basın salon dışına alındı ve Parti Meclisi toplantısı başladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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