Kanunsuz avlanmaya yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrollerinde Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasındaki 29 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildiği belirtilen M.Y.(E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diğer polisiye haberler;
SAAT 01.15’TE TAVŞAN VURAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Yine dün Sadrazamköy’de, batı sahil sitesinden fenere doğru giden yol üzerinde, E.Ö.’nün (E-35) kullanımında bulunan araçla E.K.(E-43) ve M.H.(E-41) ile birlikte, güneşin doğuşu ve batışı arasında avlanmaları gerekirken saat 01.15’de kanunsuz olarak avlanarak ova tavşanı vurdukları tespit edildiği kaydedildi.
İZİNSİZ AĞAÇ KESTİ
İskele çöplüğünün doğusunda dün, T.T.’nin (E-42) yetkili makamdan izinsiz olarak bir arazi içerisinde bulunan harnup ve zeytin ağacı kestiği tespit edildi.
Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.