Kanunsuz avlanmaya yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrollerinde Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasındaki 29 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildiği belirtilen M.Y.(E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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SAAT 01.15’TE TAVŞAN VURAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yine dün Sadrazamköy’de, batı sahil sitesinden fenere doğru giden yol üzerinde, E.Ö.’nün (E-35) kullanımında bulunan araçla E.K.(E-43) ve M.H.(E-41) ile birlikte, güneşin doğuşu ve batışı arasında avlanmaları gerekirken saat 01.15’de kanunsuz olarak avlanarak ova tavşanı vurdukları tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu üç kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

İZİNSİZ AĞAÇ KESTİ

İskele çöplüğünün doğusunda dün, T.T.’nin (E-42) yetkili makamdan izinsiz olarak bir arazi içerisinde bulunan harnup ve zeytin ağacı kestiği tespit edildi.

Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.