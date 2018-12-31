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Kanunsuz avlanmaya yasal işlem

Kanunsuz avlanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:55
Kanunsuz avlanmaya yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrollerinde Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasındaki 29 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildiği belirtilen M.Y.(E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Diğer polisiye haberler;

SAAT 01.15’TE TAVŞAN VURAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yine dün Sadrazamköy’de, batı sahil sitesinden fenere doğru giden yol üzerinde, E.Ö.’nün (E-35) kullanımında bulunan araçla E.K.(E-43) ve M.H.(E-41) ile birlikte, güneşin doğuşu ve batışı arasında avlanmaları gerekirken saat 01.15’de kanunsuz olarak avlanarak ova tavşanı vurdukları tespit edildiği kaydedildi.

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Söz konusu üç kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.   

İZİNSİZ AĞAÇ KESTİ

İskele çöplüğünün doğusunda dün, T.T.’nin (E-42) yetkili makamdan izinsiz olarak bir arazi içerisinde bulunan harnup ve zeytin ağacı kestiği tespit edildi.

Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Kanunsuz AvYasal IşlemHaberGündemKıbrıs
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