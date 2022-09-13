Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107

Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Mal Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı S.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2022 Salı 16:19
75 Okunma
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede


(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Mal Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı S.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Mal Tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis,12.09.2022 tarihinde Lefkoşa'da sakin zanlının yapılan kontrolde tasarrufunda makul izahatını veremediği bir adet kadın yüzüğü tespit edildiğini söyledi.

Polis, daha sonra aynı tarihte saat 20.15 20.35 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin zanlının (E-22)n ikametgahında yapılan aramada 1 adet kayıt belgesi olmayan ve içerisinde mevcut 1 adet hava tüpü ile monteli H.P.P Umarex marka 0.177 calibre 13K00171 seri numaralı hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde 1 adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis,aynı tarihte zanlının mahkeme emri gereğince tutuklandığını ve zanlı vermiş olduğu sözlü beyanında konu tabanca ve saçmayı nereden bulduğu konusunda izahat verdiğini ayrıca mesele ile bağlantılı olarak halen aranan bir şahıs olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak söz konusu tabanca ve saçmada gerekli incelemelerin yapılması amacı ile PGM Balistik Şube'ye gönderileceğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan kadın yüzüğünün ziynet eşyası olup olmadığının araştırılacağını ve konu yüzüğün daha önceden polis kayıtlarındaki sirkat edilmiş ziynet eşyaları ile mukayesesi yapılacağını söyledi.

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını belirterek, bu bağlamda tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekabet Kurulu kararını verdi... Yeniden ihaleye çıkılacak!
Rekabet Kurulu kararını verdi... Yeniden ihaleye çıkılacak!
Avukatlar mahkemeye çıkarıldı
Avukatlar mahkemeye çıkarıldı
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim