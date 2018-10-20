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Kanunsuz uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufu

Kanunsuz uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:33
Kanunsuz uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufu

Çatalköy’de dün T.S.’nin (E-45)’nin ikametgahında ve N.O.S.’nin (E-48) iş yerinde yapılan aramada, toplam 7 gram ağırlığında kokain ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

İkametgahta ayrıca eski eser nitelikli olduğuna inanılan 8 adet sikke, 3 adet testi ve üzerinde Arapça yazılar bulunan 1 adet taş bulunarak emare olarak alındı

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.D.’yi (E-38) tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuEski EserTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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