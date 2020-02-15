“Kapalı Maraş, KKTC’nin toprağıdır”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Gül, Maraş konusunun Ankara’da daha önce ele alınan bir konu olduğunu söyleyerek bugün yapılan bu toplantının çok anlamlı olduğunu belirtti.

“KAPALI MARAŞ, VAKIF MALIDIR”

Kapalı Maraş bölgesinin KKTC toprağı olduğunun altını çizen Gül, söz konusu bölgenin Vakıf malı olduğunu aktardı.

Arşiv çalışmalarının da bu konuyla ilgili sürdüğünü söyleyen Gül, bu toplantıların hukuki hakların güçlendirilmesi için gerçekleştirildiğini ifade etti.

“KIBRIS’TA HUKUKSUZ HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR”

Kıbrıs’ta hukuksuz hiçbir adımın atılmadığını aktaran Gül, “BM Güvenlik Konseyi kararları dahil Maraş’ın kapalı kalmasını ön görmemektedir. Kıbrıs’ta hukuksuz hiçbir adım atılmadı. Atılmayacaktır da. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Gül, açıklamasında şunları söyledi:

“KKTC’nin toprağıdır Kapalı Maraş. Bunu herkes bilmelidir. Maraş vakıf malıdır. Arşiv çalışmaları bu konuyla ilgili devam etmektedir. Bu toplantılar hukuki hakların güçlendirilmesi içindir.

KKTC için Kıbrıs Türk halkı için güzel sonuçlar çıkmasını can-ı gönülden dinliyorum. Ankara’da daha önce ele aldığımız bir konunun bugün tekrar KKTC’de yapılması anlamlıdır.

Sözlerimin başında Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi liderli Dr. Küçük’ü, Rauf Denktaş başta olmak üzere şehitlerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının davasını bir yük gibi değil gönlünde çiçek gibi yerine getirmektir. Et ve tırnak gibi ortak bir kültürün ortak bir geleceğin sahipleri olarak bu tür çabalara önem veriyoruz. Dayanışma ve işbirliği ruhumuzu ilelebet korumaya önem vereceğiz. Dost ve kardeş Kıbrıs Türk halkının refahını kendi refahımızdan ayrı tutmuyoruz. Bu samimi hisler sadece bizim değil 83 milyon vatandaşımızın da ortak düşüncesidir. Oldukça önemli kapsamlı başlıklar bugün ele alınacaktır. Kapalı Maraş’a yönelik envanter çalışması gerçekten çok önemlidir. çok anlamlı sonuçlar ortaya koyulacaktır. KKTC’nin toprağıdır Kapalı Maraş. Bunu herkes bilmelidir. Maraş vakıf malıdır. Arşiv çalışmaları bu konuyla ilgili devam etmektedir. Bu toplantılar hukuki hakların güçlendirilmesi içindir. Mülkiyet çözümüne yönelik Maraş çok önemlidir. hep hukuk çerçevesinde çözüm yolu aranmıştır. Hep öyle olacaktır da. Kapalı Maraş bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görülmeden ön yargıyla hareket edilmemesi gerekir. BM Güvenlik Konseyi kararları dahil Maraş’ın kapalı kalmasını ön görmemektedir. Kıbrıs’ta hukuksuz hiçbir adım atılmadı. Atılmayacaktır da. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milli mesele tarihsel bir mesel olarak baktık hep Kıbrıs’a bakmaya da devam edeceğiz. Toplantının başarılı geçmesini dilerim.”