"Kapanma önerisi yapanlar iflasların sorumlusu olacak"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, koronavirüse karşı kapı kapamaya ve yeni karantinalara gerek bırakmayacak tedbirler bulunduğunu ve bunların hemen alınabileceğini belirterek "Bilinmesini isteriz ki, turizm sektörünün ana lokomotifi otelcilerin eli taşın altındadır. İşin kolayına kaçarak, ülkenin tamamen kapanmasına yol açacak önerilere sarılanlarla bir yere varılamaz. Bu yaklaşımda ısrar edenler, yaşanacaklar sonrasında ortaya çıkacak binlerce işsizin, iflasların ve tüm bunların devamında kamunun ödeyemeyeceği maaşların da sorumlusu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner yazılı açıklamasında, ülkedeki sorunların sadece sağlık temelli değil, aynı zamanda ekonomik temelli olduğunu kaydederek alınacak her kararın, sağlık/ekonomi dengesini doğru bir zemine oturtması gerektiğini vurguladı.

Yolcu ve koronavirüs sayılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağıner, şunları belirtti:

"Ülkemize gelen 10 bine yakın yolcunun tamamı turizm amaçlı gelmemiştir. Ancak, maalesef konu bu nokta üzerinden tartışılmaktadır. 1 Temmuz itibarı ile ortaya çıkan 23 vakanın 5’i taburcu olmuştur. Bu vakalar tümü oteller için gelenler değildir. Dolayısı ile tüm sorumluluğu 20 bin istihdam yapan, bir o kadar yan sektörleri besleyen bir alana yükleme çabaları, toplumsal değil, bireysel bir kavganın ürünüdür."

Otelcilerin pandemi sürecinde ihtiyaç duyulduğu zaman otellerini açtığını, bağış kampanyalarına katkı koyduklarını, şimdi sağlık alt yapısı için “hade” dense, yine gereğini yapacaklarını kaydeden Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, sağlık altyapısının güçlenmesini ve halka güven verecek açıklamalar yapılmasını istediklerini belirtti.

Dimağ Çağıner, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gelinen aşamada herkes önlemini almalı, sorumluluğun farkında olmalı ve süreci sağlık/ ekonomi temelinde düşünmeye başlamalıdır. Meseleye doğru ve akılcı bir şekilde bakmaz, çözümler üretmezsek ülkede işsizlik artabilir. Sosyal sorunlar büyüyüp sosyal patlamalar yaşanabilir.

Bir kez daha söylüyoruz: Çift PCR uygulaması ile Türkiye’den gelen yolcularla ilgili riski en aza indiriyoruz. 2’nci PCR sonucu çıkana kadar sorumluluk otellerimizdedir. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizi kamuoyuna deklare ederiz. Sağlık Bakanlığı da sonuçları en geç 8 saatte bizlere ulaştırmalıdır.

Bu süreci riskleri bilerek ve gerekli tedbirleri alarak birlikte aşmak ve başarmak zorundayız. Aynen Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yaptığı gibi. Diğer ada ülkelerinde yaşananlar gibi."

PANDEMİ HASTANESİNE KATKIYA HAZIRIZ

Otelciler Birliği olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kurulların, komitelerin kararlarına saygılı olduklarını ama katkıya hazır oldukları pandemi hastanesinin aylardır yapılmamış olmasını anlamakta zorlandıklarını ifade eden Çağıner, "Bunun yapılmaması sonrasında oluşan güvensizlik ortamında gözlerin hep ülkeye giriş kapılarında olması ve olayın ekonomik yanının düşünülmemesi bizleri hem üzmekte hem de ilerisi için düşündürmektedir. Kaldı ki, mevcut koşullarda sağlık sistemimiz ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt verebilecek durumdadır. Çift PCR uygulaması başarı ile uygulanmaktadır" dedi.

Pandemi hastanesi başta olmak üzere sağlık sistemini daha etkin hale getirecek tedbirlerin hemen alınabileceğini, kötü bir noktada olunmadığını kaydeden Çağıner, 7 gün karantina uygulamasını gündeme getirmenin işin kolayına kaçmak olduğu görüşünü belirtti ve eleştirdi; bunun ülkeye gelmeyin demek anlamı taşıdığını kaydetti.