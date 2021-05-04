“Kapanmaya Son Verilmeli"

Konfederasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, sürekli kapanmanın koronavirüsten daha “vahim” sonuçları olacağı belirtilerek, bunun yalnız ekonomik değil, sağlık sorunları olacağı da kaydedildi.

Açıklamada, “Bazı sektörleri sözde kapatma tavsiyesinde bulunan Sağlık Üst Kurulu mensupları miting meydanlarında at oynatır, market ve işyerlerinde insanların üst üste yığılmalarına seyirci kalırken, restoranlar gibi diğer ekonomik sektörlerin Covid-19’a kurban edilmesini konfederasyonumuz devlet ciddiyetinden uzak bulmaktadır” denildi.

Hükümetin, Covid-19’un getirdiği yeni dünya düzeni koşullarına uygun olarak sosyal ve ekonomik yaşamı planlamak ve düzenlemek durumunda olduğu ifade edilen açıklamada, kuralların sistemli uygulanmasına geçilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, hükümete ve Meclis’e, yasa ile oluşturulacak “Yardımlaşma Fonu”ndan özel sektör çalışanlarına ve ihtiyaçlı ailelere destek verecek, “Olağanüstü Hal ve Yardımlaşma Sistemi”ni hayata geçirmesi için çağrı yapıldı.