Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...

“Kapanmaya Son Verilmeli"

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), hükümete, Covid-19 kurallarını eksiksiz ve sistemli olarak uygulaması ve kapanmaya son vermesi için çağrı yaptı.

04 Mayıs 2021 Salı 15:53
326 Okunma
“Kapanmaya Son Verilmeli"

Konfederasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, sürekli kapanmanın koronavirüsten daha “vahim” sonuçları olacağı belirtilerek, bunun yalnız ekonomik değil, sağlık sorunları olacağı da kaydedildi.
Açıklamada, “Bazı sektörleri sözde kapatma tavsiyesinde bulunan Sağlık Üst Kurulu mensupları miting meydanlarında at oynatır, market ve işyerlerinde insanların üst üste yığılmalarına seyirci kalırken, restoranlar gibi diğer ekonomik sektörlerin Covid-19’a kurban edilmesini konfederasyonumuz devlet ciddiyetinden uzak bulmaktadır” denildi.
Hükümetin, Covid-19’un getirdiği yeni dünya düzeni koşullarına uygun olarak sosyal ve ekonomik yaşamı planlamak ve düzenlemek durumunda olduğu ifade edilen açıklamada, kuralların sistemli uygulanmasına geçilmesi talep edildi.
Açıklamada ayrıca, hükümete ve Meclis’e, yasa ile oluşturulacak “Yardımlaşma Fonu”ndan özel sektör çalışanlarına ve ihtiyaçlı ailelere destek verecek, “Olağanüstü Hal ve Yardımlaşma Sistemi”ni hayata geçirmesi için çağrı yapıldı.

Son Güncelleme: 04.05.2021 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorakın: "Çözümle birlikte herkes AB’yi hedefliyor"
Sorakın: "Çözümle birlikte herkes AB’yi hedefliyor"
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
İş Kazalarında Son 15 Ayda 6 Kişi Yaşamını Yitirdi
İş Kazalarında Son 15 Ayda 6 Kişi Yaşamını Yitirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim