Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Kapısız: Ercan’da herhangi bir eylem yapılmayacak

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yayınladığı basın açıklamasıyla Ercan'da eylem yapılmayacağını duyurdu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:26
Kapısız: Ercan’da herhangi bir eylem yapılmayacak

"Öncelikle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak Hükümet ile ek mesailerle ilgili yapılan yeni anlaşmayı, tüm fedakarlığın vardiya çalışanlara yüklenmesinden dolayı halen adaletli bulmadığımızı belirtmekle beraber toplumsal uzlaşı adına kabul ettiğimizi ve Ercan’da herhangi bir eylem yapılmayacağını uçuşların normal düzeyde seyir edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Son üç gün içerisinde, vardiya sisteminin ne olduğunu bilmeyen, ek-mesainin Devletin visyonsuzluğunun bir ıspatı değil bir ikramiye, beleşten para olduğunu düşünen, Hava Trafik Kontrol Hizmetleri hakkında en ufak bir fikri olmayan, okuduğunu bile anlayamayan bir çok kişiden oldukça ağır hakaretler ve aşağılamalar gördük. Eminiz bütün bunları bize ‘toplumsal uzlaşı’ sevdasından yaptılar. Yine de dinlemek isteyen herkese tek tek durup anlatmaya çalıştık.

Eylemlilik süresince ısrarla anlatmaya çalıştığımız; toplumun tüm kesimlerinin, sermaye gurubu da dahil herkesin eşit düzeyde bu fedakarlığı göstemesi ile ancak bir toplumsal uzlaşı yakalanabileceği ve adaletli bir sonuca varılabileceği idi. Maalesef Hükümet bu konuda sadece söylemde kalmıştır. 15 bin personeli bulunan kamu da toplumsal fedakarlık sadece sayısı bini bile bulmayan vardiya çalışanları tarafından kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

Gelinen noktada, partisi muhalefetteyken bir numaralı sistem karşıtı, partisi Hükümette iken bir numaralı devletçi ve sendika tertipleyicisi olan misyoner kalemlere, kendi döneminde işçi sınıfına kan kusturarak bir çok çalışanı işten atan R.Reagan’ı örnek vererek bizlerin de işten atılmasını talep edecek kadar şuursuzlaşan gazinoların kiralık ve ‘gazeteci’ kılığındaki kalemlerine, son olarak da bizleri “şımarıklıkla” suçlayıp ardından bu ay ki vergi ödemelerinden nasıl kurtulurum? diye hesap yapan sermaye gurubu sözcülerine sormak isteriz;

Bizler şu an Başabakan Tufan Erhürman’ın bahsetiği, hep beraber kaldırmamız gereken taşın altındayız! Sizler nerdesiniz?

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hava Trafik Kontrolörleri SendikasıCem KapısızErcan HavaalanıEylemGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim