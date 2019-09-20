Kapısız: “Hava trafik kontrolörleri artık sabrın sınırlarına ulaşmıştır"

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) yıllardır istihdam yapılmayan Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şubesinde personel sayısının, bölümün görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyecek ve uçuş emniyetini olumsuz yönde etkileyecek kadar “dibe vurduğunu” belirtti.

Sendika Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, adalet, eğitim, emniyet ve benzeri kritik hizmetlerde de personel eksikliğinin kamu hizmetlerini aksatan en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydederek, “Bugün Ercan hava sahasını kullanan yolcular güvenle seyahat edebiliyorsa, bu imkan hava trafik kontrolörlerinin, devletin tüm ihmalleri ve yarattığı olumsuzluklara rağmen özveri ile çalışmasından kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

UBP-HP hükümetini eleştiren Kapısız, devletin kritik kurumlarındaki aksayan hizmetler ve nitelikli personel eksikliği ortada iken 152 tane din görevlisi istihdam etmeye çalışmasının hükümetin kamu hizmetlerinin aksaması ve vatandaşın derdi ile alakadar olmadığını gösterdiğini iddia etti.

Kapısız, hükümete, “Hava trafik kontrolörleri artık sabrın sınırlarına ulaşmıştır. Ya ekim ayı sonuna kadar yeni hava trafik kontrolörü alımı için münhal açarsınız, ya da personel eksiğini aldığınız din görevlileri ile doldurursunuz.” diye seslendi.