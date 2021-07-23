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Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı

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Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Dehşet Yaratmak Amacı İle Silah Taşıma, Sarhoşken Silah Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.V yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:52
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Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Dehşet Yaratmak Amacı İle Silah Taşıma, Sarhoşken Silah Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.V yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı.

Yorgancı 19 Temmuz tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da, zanlının nefesinde 178 promil alkol bulunduğu esnada, Marmara Bölgesinde bulunan A.Ç’nin ikametgâhın giriş kapısını kendisine açmadığı gerekçesi ile elleri ve elinde bulundurduğu ağız uzunluğu 13 santimetre toplam uzunluğu 26 santimetre olan siyah kabzalı bıçak ile defalarca vurarak kasti hasara uğrattıktan sonra, konu apartmana ait araç park yerinde bulunan A.Ç’ye Mazda Axela marka aracın yan camları, arka camı, sol dikiz aynası, şoför kapısı kolunu, sağ arka bagaj kapısını taş ile vurup hasara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandığını ve olay yerinde bulunan ağız uzunluğu 13 santimetre toplam uzunluğu 26 santimetre olan siyah kabzalı bıçak, konu aracın camlarını kırmakta kullanılan 2 adet taş emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yapmış olduğu hasarın 10 bin TL olduğunu belirtti.

Polis zanlının eşinin KKTC vatandaşı olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 günde bir ispati vücut etmesi, 10 Bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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