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Kaplumbağalar denizle buluşturulacak

Spot Caretta Festivali bu sabah düzenlenen etkinlikle başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:46
Kaplumbağalar denizle buluşturulacak

KKTC Kaplumbağaları Koruma cemiyeti ile Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde yer alan festival kapsamında Ronnas Sahilindeki yavru kaplumbağalar yuvalarından çıkarıldı.

Yavru kaplumbağalar bu akşam deniz ile buluşturulacak.

Spot Caretta festivali kapsamında yuvalarından çıkartılan yavru kaplumbağalar akşam düzenlenecek olan etkinlik ile denize bırakılacak.

Yuvalarından çıkamayan yavru kaplumbağalar için Karpaz sahillerinde özenle çalışan ekip üyeleri ilk olarak koruma altında bulunan alanları kazarak yavru kaplumbağaları çıkarttılar.

KKTC Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden Dr. Robin Suage, bölgenin kaplumbağalar için çok önemi yumurtlama alanlarından biri olduğunu ifade ederek hem kaplumbağalar hem de insanlar için buraların çok iyi korunması gerektiğini belirtti.

Suage ”Festival çerçevesinde bu gece çeşitli etkinlikler düzenlenerek yuvalarından çıkartılan kapumbağalar deniz ile buluşturulacak.” dedi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Spot Caretta FestivaliDenizEtkinlikHaberGündemKıbrıs
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