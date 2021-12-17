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Kar-İş ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma eylemini askıya aldı

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun talebi üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma eylemini askıya aldıklarını duyurdu.

17 Aralık 2021 Cuma 18:13
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Kar-İş ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma eylemini askıya aldı
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun talebi üzerine toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da hazır bulunduğuna dikkat çeken Topaloğlu, yaşanan ivedi sorunların üzerinde durduklarını ifade etti.

Uzun süredir alamadıkları öğrenci taşımacılık ücretlerinin yeniden düzenli şekilde ödenme sözünü alan Fuat Topaloğlu, görüşmelerde yüzde 32 fiyat düzenlenmesinde anlaşılmasına rağmen piyasalarda yüzde yüze varan artışların işletmecilerimizin girdilerine yansıdığını ve ilerleyen günlerdeki piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak yeniden fiyat düzenlemesi için görüşmeyi prensip kararı olarak aldıklarını ve bundan dolayı eylem kararlarını yönetim kurulu kararı ile askıya aldıklarını bildirdi.

Son Güncelleme: 17.12.2021 19:15
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