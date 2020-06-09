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Kar-İş: Bakanlar Kurulu’ndan net bir karar çıkmadı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eylemi sürdürme kararı aldı.

09 Haziran 2020 Salı 22:00
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Kar-İş: Bakanlar Kurulu’ndan net bir karar çıkmadı

Bakanlar Kurulu toplantısında toplu taşımacılıkla ilgili net bir karar çıkmadığını ifade eden Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, araçlı eylemin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Gece, eylemin süreceğini, ancak yarın Meclis önündeki araçların burada durması dışında bir eylem olmayacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’ndan talepleri ile ilgili net bir karar çıkmadığını ve ilgili bakanlığın sektöre yönelik verilecek teşvik ile ilgili yapacağı çalışmayı perşembe günkü toplantıya taşıyacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Gece, hükümetle de istişareye devam edeceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri BirliğiKAR-İŞEylem
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