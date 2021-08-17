KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu'ndan açıklama...

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmeciler Kar İş Derneği (K.T.Ç. Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığına dikkat çekerek, yaklaşık bir aydır bu konuda hükümetten toplantı daveti beklediklerini, fiyat ayarlaması yapılmaması halinde, yeni eğitim döneminde öğrenci taşımacılığı yapmayacaklarını açıkladı.

Yazılı bir basın bildirisi yayınlayan K.T.Ç. Kar-İş Başkanı Topaloğlu, yedek parça ve servis gibi giderlerin dövize endeksli olduğunu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle fiyatlara yüzde 200 oranında zam geldiğini, akaryakıt fiyatlarında da yüzde 50 oranında artış yaşandığını vurguladı.

Giderlerin artmasına ve pandemi nedeniyle oluşan dar boğazın devam etmesine rağmen, taşımacının fiyat ayarlamasıyla ilgili bir aydır hükümet edenlerden davet beklediğine dikkat çeken Topaloğlu, “İyi niyetli olmadıklarını ve her zamanki gibi taşımacının sorunlarından çok uzak olduklarını yine anlamış olduk” dedi.

Yaklaşık 3 aydır, fiyat ayarlamasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını, Ulaştırma Bakanlığı ve Trafik Dairesi ile mutabık kalındığını fakat davetin bir türlü gelemediğini vurgulayan Topaloğlu, “Eğer protokol yapılmazsa, biz öğrenci taşımacılığını başlatmayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, taşımacılık sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunduğunu, aylarca taşımacılık yapılmadığını ve kurallar gereği şu an araç kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kullanabildiklerini belirten Topaloğlu, taşımacıların, pandemi nedeniyle pek çok sektöre verilen hibe desteğinin neden dışında tutulduğunu sordu.

Topaloğlu, “Bu konuda da hükümet edenleri bir açıklama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“Bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeler, tamamen hükümetin tutumundan dolayıdır” diyen Topaloğlu, “Eğer protokol yapılmazsa, biz öğrenci taşımacılığını başlatmayacağız” söylemini tekrarlayarak, “Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.