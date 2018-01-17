Karakola götürüldü, hastaneden devralındı!

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Aralık ayında Bafra yolunda trafik kontrolü sırasında durdurulan 31 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Aşut, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polisler tarafından alkollü olduğu gerekçesi ile kelepçelenerek karakola götürüldü.

Müdürlüğün kapısından girer girmez, polisin şiddetine maruz kaldığını ve iki kolunun da polis tarafından kırıldığını iddia eden Mustafa Aşut, yaşadıklarını Havadis’e anlattı.

Aşut, şimdi başkasına muhtaç yaşıyor ve uzun bir sürede daha bakımını ailesi yapacak.

Yaşadığı travma nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Aşut, avukatı aracılığı ile önceki gün iki polis hakkında İskele Kaza Mahkemesi’nde tazminat davası açtı.

“Karakolun camları da kırıldı”

Olayı anlatan Mustafa Aşut, trafik kontrolü sırasında alkollü tespit edildikten sonra elleri kelepçeli İskele Karakolu’na götürüldüğünü anlattı.

Aşut, “Polis memuru Murat Ergün, beni orantısız güç kullanıp tutukladıktan sonra karakola götürdü. Tutuklama anında Ergün’ün uyguladığı şiddet nedeniyle bir kolum kırıldı, öteki kolum ise karakola götrüldüğüm anda elimde kelepçe olmasına rağmen beni kapının üstüne iterek düşüren polis memuru Murat Ergün, hem diğer kolumu hem de karakolun camlarının kırılmasına neden oldu.

Polis, tüm bunlara rağmen hızını alamadı, üzerime yürüdü hakaretler yağdırdı” dedi.

Hücre polisi de kulak tıkadı iddiası

Yaşadığı olayı anlatırken, sık sık gözyaşlarına hâkim olamayan Mustafa Aşut, iki kolunun kırık bir şekilde hücreye konulduğunu ifade eden Aşut, “Tam 12 saat hücrede acı çektim, duyduğum acılar nedeniyle saatlerce gözyaşı döktüm, beni hastaneye götürmesi için hücrede görevli polis memuru Özen Özdoğanoğlu’na yalvardım. Özdoğanoğlu, olanlara sesime kulak tıkadı ve 12 saat acıya maruz kaldım. Kırık iki kolum da 12 saat sonra alçıya alındı.”

Aşut: Polis halkın güvenliği için vardır

Alkollü bir vaziyette trafik kontrolünde yakalanarak, polis şiddetine maruz kalan Aşut, yapılan muamelenin insanlık dışı olduğunu söyledi. Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu anlatan Aşut, “Polis halkı korumak için güvenliğimiz için vardır. Alkollü olduğumu kabul ettim, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmem hataydı ama bu benim kollarımın kırılarak başaksına muhtaç yaşamaya mahkûm edilme hakkını vermedi. Kollarımın biri ameliyat istiyor, 60 gün daha iki elim alçıda ve başkasına muhtaç yaşamımı sürdürmekteyim. Hakkımı bana yapılan insanlık dışı muamelenin hesabını yargıya taşıdım ve adalete güveniyorum” sözlerini kullandı.