Karaman: "Mutlu bir Girne için değişim şart!"

Kent için hazırladığı bilim tabanlı çözümlerini aktaran Birol Karaman, spor kulüplerin sorunlarını da masaya yatırarak önerilerini kulüp üyeleriyle paylaştı. Toplantıda sıkıntılarını dile getiren kulüp üyeleri, büyük projelerden ziyade kentlinin en temel sorunları olan trafik yoğunluğu, yol kalitesi ve güvenliği, altyapı-kanalizasyon ve otopark sorununun çözülmesini beklediklerini söyleyerek, “önce bu sorunlar çözülmeli, ardından diğer projelere yer verilmeli. Nefes alamaz olduk. Sağlıklı bir kent istiyoruz” dedi. Katıldığı televizyon programlarından Birol Karaman’ı takip ettiklerini anlatan kulüp üyeleri, getirdiği çözümleri, duruşu, üslubu, dinamizmi ve vizyonuyla Karaman’ı beğendiklerini ifade etti.

"HERKES NE KADAR KATKI ALACAĞINI ÖNCEDEN BİLECEK"

Türk Ocağı camiası olarak mağdur olduklarını söyleyen üyeler, Girne Belediyesi tarafından verilen katkının adil olmadığını, verilen paraların da bugünün şartlarında komik rakamlar olduğunu belirtti. Birçok kulübün antrenman sahasının olmadığını da anlatan üyeler, bunun da büyük sıkıntıya yol açtığını bildirdi. Görüşmede konuşan Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, belediyeden gelen katkı payının bugün eğitim kurumlarında da şikâyet konusu olduğuna işaret etti. Karaman, “belediyenin ne kadar gelir elde ettiği, bu gelirin ne kadarını nereye harcadığı ve kalanıyla da nerelere yatırım yapacağı, AB, TC gibi dış kaynaklar kullanarak eksik kalan yatırımlarına nereden finans bulacağının bilinmesi lazım. Biz şeffaflık temelinde, bütçeyi halka açık olarak paylaşacağız. Herkes daha yola çıkmadan o yıl ne kadar katkı alacağını bilecek. Dolayısıyla o bahsettiğiniz adaleti de sağlamış olacağız” dedi.

"MUTLU BİR GİRNE YARATACAĞIZ"

Çevresiyle, altyapısıyla, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla yeni bir Girne için yola çıktıklarını hatırlatan Birol Karaman, spor kulüplerinin başarılarının da bir kent için önemli olduğunu vurgulayarak, kenti bütünüyle ele alıp her kesim için mutlu bir Girne yaratacaklarını söyledi. Karaman, “Tüm yurttaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, sıkıntılarını dinleyip bunlar üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Girneliler bu düzenin artık böyle gitmeyeceğinin farkında. Girneliler bir değişimin arifesinde ve değişim çok yakında” dedi.