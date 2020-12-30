Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ
Kapat

Karantina ayrımcılığı!

Turanlı ve Arıklı, karantinasız bir şekilde toplumun içine karıştı…

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:25
2043 Okunma
Karantina ayrımcılığı!

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı ile Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı’nın, ülkeye girişte uygulanan karantina kurallarından Sağlık Bakanlığı’nın verdiği izinle “muaf tutuldukları” öğrenildi.

TURANLI 28 ARALIK’TA GELDİ, KARANTİNADAN MUAF TUTULDU

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre; Emrullah Turanlı 28 Aralık günü saat 14.22’de Ercan’dan ülkeye giriş yaptı ve PCR test sonucunun çıkmasının hemen ardından, 10 günlük karantina kuralından muaf bir şekilde halkın arasına karıştı.

ERCAN ARIKLI, HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ GİDİP-GELİYOR…

Öte yandan Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı’nın ise haftanın üç günü Türkiye’ye gidip geldiği ve karantinasız bir şekilde toplum içine karıştığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, her iki isme de “ticari amaçlı gidiş-geliş muafiyeti” hakkı verdi.

Erhan Arıklı DOĞRULADI

Ercan Arıklı’nın karantinasız girişlerine ilişkin Kıbrıs Postası’na konuşan baba Erhan Arıklı, oğlunun ticari maksatlarla yurt dışına çıktığını ve Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu muafiyet hakkını verdiğini doğruladı.

Arıklı, bahsi geçen muafiyet hakkının, oğluna “çok önceden” verildiğini de ifade etti.

Bir dönem YDP içinde çıkan pozitif vakaların, söz konusu “karantinasız girişle” ilgisi olup olmadığı ise merak konusu haline gelmiş durumda…

BU İKİ İSİM, KIBRIS POSTASI’NIN TESPİT ETTİKLERİ…

Kıbrıs Postası’nın tespit ettiği bu iki isim dışında başka yatırımcılara da bahsi geçen muafiyet hakkının tanınıp tanınmadığı da merak edilen bir diğer konu.

Anımsanacağı üzere UBP-HP Hükümetinde sarsıntıya neden olan özel jet skandalında, jetle ülkeye gelen yatırımcılar karantina kurallarından muaf bir şekilde ülkeye giriş yapmıştı.

12 Haziran Cuma akşamı ülkeye karantina koşuluna uymadan gelen özel jette yer alan şahıslar, UBP-HP Hükümetinde de sarsıntıya neden olmuştu.

Söz konusu skandal, Turizm Bakanı’nın görevden alınmasına neden olmuştu…

Kaynak : Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 30.12.2020 19:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8'i yerel 16 pozitif vaka
8'i yerel 16 pozitif vaka
Eczacılar Birliği’nden vatandaşlara önemli duyuru
Eczacılar Birliği’nden vatandaşlara önemli duyuru
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim