Karantina ayrımcılığı!

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı ile Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı’nın, ülkeye girişte uygulanan karantina kurallarından Sağlık Bakanlığı’nın verdiği izinle “muaf tutuldukları” öğrenildi.

TURANLI 28 ARALIK’TA GELDİ, KARANTİNADAN MUAF TUTULDU

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre; Emrullah Turanlı 28 Aralık günü saat 14.22’de Ercan’dan ülkeye giriş yaptı ve PCR test sonucunun çıkmasının hemen ardından, 10 günlük karantina kuralından muaf bir şekilde halkın arasına karıştı.

ERCAN ARIKLI, HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ GİDİP-GELİYOR…

Öte yandan Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı’nın ise haftanın üç günü Türkiye’ye gidip geldiği ve karantinasız bir şekilde toplum içine karıştığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, her iki isme de “ticari amaçlı gidiş-geliş muafiyeti” hakkı verdi.

Erhan Arıklı DOĞRULADI

Ercan Arıklı’nın karantinasız girişlerine ilişkin Kıbrıs Postası’na konuşan baba Erhan Arıklı, oğlunun ticari maksatlarla yurt dışına çıktığını ve Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu muafiyet hakkını verdiğini doğruladı.

Arıklı, bahsi geçen muafiyet hakkının, oğluna “çok önceden” verildiğini de ifade etti.

Bir dönem YDP içinde çıkan pozitif vakaların, söz konusu “karantinasız girişle” ilgisi olup olmadığı ise merak konusu haline gelmiş durumda…

BU İKİ İSİM, KIBRIS POSTASI’NIN TESPİT ETTİKLERİ…

Kıbrıs Postası’nın tespit ettiği bu iki isim dışında başka yatırımcılara da bahsi geçen muafiyet hakkının tanınıp tanınmadığı da merak edilen bir diğer konu.

Anımsanacağı üzere UBP-HP Hükümetinde sarsıntıya neden olan özel jet skandalında, jetle ülkeye gelen yatırımcılar karantina kurallarından muaf bir şekilde ülkeye giriş yapmıştı.

12 Haziran Cuma akşamı ülkeye karantina koşuluna uymadan gelen özel jette yer alan şahıslar, UBP-HP Hükümetinde de sarsıntıya neden olmuştu.

Söz konusu skandal, Turizm Bakanı’nın görevden alınmasına neden olmuştu…

Kaynak : Kıbrıs Postası