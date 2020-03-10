Karantina genişliyor

UÇAKTA 140 YOLCU VARDI...

Alman turistin ülkeye 8 Mart’ta geldiği ve Charter uçuş olan uçakta 140 civarı yolcu bulunduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre uçuşu gerçekleştiren uçak mürettebatı da araştırılıyor, onlar da karantinaya alınacak.