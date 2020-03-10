Karantina genişliyor

UÇAKTA 140 YOLCU VARDI...
Alman turistin ülkeye 8 Mart’ta geldiği ve Charter uçuş olan uçakta 140 civarı yolcu bulunduğu öğrenildi.
Elde edilen bilgiye göre uçuşu gerçekleştiren uçak mürettebatı da araştırılıyor, onlar da karantinaya alınacak.
Alman turistin ülkeye 8 Mart’ta geldiği ve Charter uçuş olan uçakta 140 civarı yolcu bulunduğu öğrenildi.
UÇAKTA 140 YOLCU VARDI...
Alman turistin ülkeye 8 Mart’ta geldiği ve Charter uçuş olan uçakta 140 civarı yolcu bulunduğu öğrenildi.
Elde edilen bilgiye göre uçuşu gerçekleştiren uçak mürettebatı da araştırılıyor, onlar da karantinaya alınacak.
Haniiii tüm tedbirler alınmıştı giriş çıkışlarda panik yapmıyalım demiştinizzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! heryere termal kamera koymuştunuzzz!!!!!! Halkınızın sağlığını hiçbirzaman düşünmediniz tüm turistlerin gelmesine izin verdiniz lanet olsun sisteminize de alacağınız tedbirleredeeeeee!!!!