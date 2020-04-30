Karantina kıyağı Bakanlar Kurulu'nda huzursuzluk yarattı: "Ciddiyetsizlik"

Özel bir uçakla dün akşam KKTC’ye geldiği tespit edilen Merit Oteller Gurubu veliahtı Murat Besim Tibuk’a 4 bin kit karşılığında ayrıcalık tanınarak babasının otellerinden birine gitmesine izin verildi.

KARANTİNA KIYAĞI

Yurt dışından gelen KKTC vatandaşları 14 gün devletin belirlediği karantina merkezlerinde tutulurken, oğul Tibuk’a karantina ayrıcalığı tanındı. Ortaya atılan iddiaya göre 90 bin Euro’luk test kiti karşılında ayrıcalık tanındı ve karantina kuralları görmezden gelinerek babasının otellerinden birine gitmesine izin verildi.

“CİDDİYETSİZLİK”

Sağlık Bakanlığı’nın Tibuka sağladığı bu ayrıcalık Bakanlar Kurulu’nda huzursuzluğa neden oldu. Bakan Pilli’nin konu ile ilgili sessizliğini koruması ise manidar olarak değerlendirildi. Bakanlar arasında bu uygulamanın yasal olmadığı söylenirken, kabul edilemez bir görüş olduğu belirtildi ve ciddiyetsizlik olarak nitelendirildi.