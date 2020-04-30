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Karantina kıyağı Bakanlar Kurulu'nda huzursuzluk yarattı: "Ciddiyetsizlik"

Özel bir uçakla dün akşam KKTC’ye geldiği tespit edilen Merit Oteller Gurubu veliahtı Murat Besim Tibuk’a 4 bin kit karşılığında ayrıcalık tanınarak babasının otellerinden birine gitmesine izin verildi.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:16
2056 Okunma
Karantina kıyağı Bakanlar Kurulu'nda huzursuzluk yarattı: "Ciddiyetsizlik"

Özel bir uçakla dün akşam KKTC’ye geldiği tespit edilen Merit Oteller Gurubu veliahtı Murat Besim Tibuk’a 4 bin kit karşılığında ayrıcalık tanınarak babasının otellerinden birine gitmesine izin verildi.

KARANTİNA KIYAĞI
Yurt dışından gelen KKTC vatandaşları 14 gün devletin belirlediği karantina merkezlerinde tutulurken, oğul Tibuk’a karantina ayrıcalığı tanındı. Ortaya atılan iddiaya göre 90 bin Euro’luk test kiti karşılında ayrıcalık tanındı ve karantina kuralları görmezden gelinerek babasının otellerinden birine gitmesine izin verildi.

“CİDDİYETSİZLİK”
Sağlık Bakanlığı’nın Tibuka sağladığı bu ayrıcalık Bakanlar Kurulu’nda huzursuzluğa neden oldu. Bakan Pilli’nin konu ile ilgili sessizliğini koruması ise manidar olarak değerlendirildi. Bakanlar arasında bu uygulamanın yasal olmadığı söylenirken, kabul edilemez bir görüş olduğu belirtildi ve ciddiyetsizlik olarak nitelendirildi.

Yorumlar
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vatan 2020-04-30 11:49:44

bu kadar yardım yapmışsa. Bırakın otelde kalsın. Bu insanlardan hiç hoşlanmam ama. Zaman kötü. Nihayet ellerini cebe attılar. Gariban bir ülkeyiz biz. Bazen olur böyle şeyler.

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vatandaş 2020-04-30 12:22:20

4 bin de az bunlara ...

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