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Karantinaya alınmadan evine dönmesi, bölgede büyük bir endişe yarattı

İngiltere’den 8 Nisan tarihindeki charter seferle ülkeye giriş yapan 83 yaşındaki Zaman Uğur, karantina altına alınmak yerine Kumyalı’da ki evine götürüldü

10 Nisan 2020 Cuma 13:35
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Karantinaya alınmadan evine dönmesi, bölgede büyük bir endişe yarattı

İngiltere’den 8 Nisan tarihindeki charter seferle ülkeye giriş yapan 83 yaşındaki Zaman Uğur, karantina altına alınmak yerine Kumyalı’da ki evine götürüldü.

Uğur’un ülkeye geldiği ve hangi gerekçe ile karantina koşulları uygulanmadan evine götürüldüğü sır gibi saklanırken, 83 yaşındaki kadının karantina koşulları uygulanmadan evine götürüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede büyük panik yaşanmaya başlandı.

Zaman Uğur’un, bir oğlunun Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığı, bir oğlunun ise hemşire olduğu öğrenilirken, yaşlı kadının karantinadan kaçırılması konusunda torpil yapıldığı yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli olayı doğrularken, kendisine Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir bilgi verilmediğini ve yaşlı kadının evinde olduğunu bugün bir köylü sayesinde öğrendiğini kaydetti.

Muhaceret kayıtlarından Zaman Uğur’un 8 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığının teyidini yapabildiklerini belirten Sarıçizmeli, “Sağlık Bakanı’na ulaşamıyorum. Bu bir risktir. Buna kim, nasıl ve ne gerekçe ile müsaade etti? Böyle bir şey yapılması mümkünse eğer gerekli tedbirleri almamız için neden kimse bizi bilgilendirmeyip bu konu gizli tutuldu? Resmen Rus Ruleti oynuyoruz” diyerek sitem etti.

Karantinadan yeni çıkmaya başlayan bölgede böyle bir olay nedeni ile alınan tüm tedbirler bütün çaba heba olabileceğine dikkat çeken Sarıçizmeli, “ülkeye gelme koşulları belirlenmiştir, bu koşullara uymayı kabul etmeyen gelmesin o zaman” şeklinde tepki gösterdi.

“SABAHTAN BERİ BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İngiltere’de bulunan 83 yaşındaki Zaman Uğur’un Kumyalı’da ki evinde olduğunu öğrenmesi üzerine yaşlı kadının 8 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığının teyidini yaptıklarını belirten Başkan Sarıçizmeli, yaşlı kadının havaalanından hemşire oğlu tarafından alındığının öğrenildiğini söyledi.

Hemşire oğlunun dün nöbet günü olduğunu ve annesinin ülkeye geldiğini de gizli tutulduğunun öğrenildiğini belirten Sarıçizmeli, olayı duyduğundan beri araştırma yaptığını ve Sağlık Bakanı’na ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir yetkili ile görüşemediğini ifade etti.

SARIÇİZMELİ: RUS RULETİ OYNUYORUZ, KİMDE PATLARSA

Herhangi bir geçerli gerekçe ile de yaşlı kadının köye getirilmesinin söz konusu olması halinde kendisinin bilgilendirilmesi gerektiğini ve gerekli tedbirlerin bölgede alınması gerektiğini ifade eden Başkan Sarıçizmeli, “Belki taşıyıcı değildir ama bu bir risktir. Bu riski almanın ne gereği vardır. Resmen Rus ruleti oynuyoruz, kimde patlarsa” yorumunda bulundu.

“Taşıyıcılığı var ise şimdi ne olacak, geldiği gizli tutulduğu gibi kimlerle temas ettiği de gizli tutulacak” diyen Başkan Sarıçizmeli, “gerekçesi nedir ve kim nasıl, ne şekilde böyle bir uygulamaya izin verdi? Böyle bir şey de bile torpil yapılıyor. Ülkeye gelme koşulları belirlendi, kabul etmeyen gelmesin o zaman” şeklinde tepki gösterdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 10.04.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsİngiltere
Yorumlar
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Vatandas 2020-04-10 13:54:28

Bencil insanlar... biz burda aydir kilitli evimizde kurtulamadik bu boktan butun planlarımız işlermiz bok oldu sizde hesapda sağlık çalışanı bencil davranip herkesi daha cok riske sokarsiniz.

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Hüseyin Becer 2020-04-10 14:16:44

Ben bir aydık evimdeyim. Kendimi de çevremi de vatandaşlarımı da düşünüyorum. Karantinaya uymayacaksa bu ülkeye gelmemeli idi, getirilmemeli idi.

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Tansel 2020-04-10 14:19:03

Bu böyleyse doğruysa böyle bir hatadan çabuk dönülmesi gerekir bir ölüm ve bulaşma olursa bunun vebalini ödeyemezler bunu da bizlere yapmaya hakları yok herkes de evde izole olmuşken .

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Cypriot 2020-04-10 14:07:55

İşte banana republic. Yani artık midem bulanır torpil kelimesinden düşünmekten görmekten

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Hüseyin Becer 2020-04-10 14:10:42

Bu olaya hangi bakanın izin verdiği bilinmiyor. Açıklama yok. Ancak bu bakan her kimse derhal görevinden istifa etmelidir. Çünkü yasalara uymamıştır. İstifa etmezse Başbakan derhal görevden almalıdır. Bunun şakası yoktur.

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Hüseyin Becer 2020-04-10 14:14:18

Bu yasadır. Yasada yetki bakanlar kuruluna verildi. Bakanlar kurulu da karar alıp resmî gazetede yayımladı. Her vatandaşa tabidir. İsgele polis müdürlüğü derhal gereğini yapmalıdır. Çünkü bu görev ona düşüyor. Hiçbir bakanın bu aşamada aksi bir uygulama yetkini yoktur.

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Hüseyin Becer 2020-04-10 14:19:38

Sn. Sarıçizmelinin duyarlılığını kutluyorum. Açıklamaları da yerindedir. Çünkü yasalara saygılıdır ve yasanın uygulanmasını istiyor. Sağlığından sorumlu olduğu halkını düşünüyor.

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Hüseyin Becer 2020-04-10 14:22:09

Bir aldır izole yaşayan ve bir ay daha muhtemelen izole yaşayacak olanlara bunu Nasıl açıklayacaksınız merak ediyorum. .?.????

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