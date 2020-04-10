Karantinaya alınmadan evine dönmesi, bölgede büyük bir endişe yarattı

İngiltere’den 8 Nisan tarihindeki charter seferle ülkeye giriş yapan 83 yaşındaki Zaman Uğur, karantina altına alınmak yerine Kumyalı’da ki evine götürüldü.

Uğur’un ülkeye geldiği ve hangi gerekçe ile karantina koşulları uygulanmadan evine götürüldüğü sır gibi saklanırken, 83 yaşındaki kadının karantina koşulları uygulanmadan evine götürüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede büyük panik yaşanmaya başlandı.

Zaman Uğur’un, bir oğlunun Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığı, bir oğlunun ise hemşire olduğu öğrenilirken, yaşlı kadının karantinadan kaçırılması konusunda torpil yapıldığı yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli olayı doğrularken, kendisine Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir bilgi verilmediğini ve yaşlı kadının evinde olduğunu bugün bir köylü sayesinde öğrendiğini kaydetti.

Muhaceret kayıtlarından Zaman Uğur’un 8 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığının teyidini yapabildiklerini belirten Sarıçizmeli, “Sağlık Bakanı’na ulaşamıyorum. Bu bir risktir. Buna kim, nasıl ve ne gerekçe ile müsaade etti? Böyle bir şey yapılması mümkünse eğer gerekli tedbirleri almamız için neden kimse bizi bilgilendirmeyip bu konu gizli tutuldu? Resmen Rus Ruleti oynuyoruz” diyerek sitem etti.

Karantinadan yeni çıkmaya başlayan bölgede böyle bir olay nedeni ile alınan tüm tedbirler bütün çaba heba olabileceğine dikkat çeken Sarıçizmeli, “ülkeye gelme koşulları belirlenmiştir, bu koşullara uymayı kabul etmeyen gelmesin o zaman” şeklinde tepki gösterdi.

“SABAHTAN BERİ BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İngiltere’de bulunan 83 yaşındaki Zaman Uğur’un Kumyalı’da ki evinde olduğunu öğrenmesi üzerine yaşlı kadının 8 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığının teyidini yaptıklarını belirten Başkan Sarıçizmeli, yaşlı kadının havaalanından hemşire oğlu tarafından alındığının öğrenildiğini söyledi.

Hemşire oğlunun dün nöbet günü olduğunu ve annesinin ülkeye geldiğini de gizli tutulduğunun öğrenildiğini belirten Sarıçizmeli, olayı duyduğundan beri araştırma yaptığını ve Sağlık Bakanı’na ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir yetkili ile görüşemediğini ifade etti.

SARIÇİZMELİ: RUS RULETİ OYNUYORUZ, KİMDE PATLARSA

Herhangi bir geçerli gerekçe ile de yaşlı kadının köye getirilmesinin söz konusu olması halinde kendisinin bilgilendirilmesi gerektiğini ve gerekli tedbirlerin bölgede alınması gerektiğini ifade eden Başkan Sarıçizmeli, “Belki taşıyıcı değildir ama bu bir risktir. Bu riski almanın ne gereği vardır. Resmen Rus ruleti oynuyoruz, kimde patlarsa” yorumunda bulundu.

“Taşıyıcılığı var ise şimdi ne olacak, geldiği gizli tutulduğu gibi kimlerle temas ettiği de gizli tutulacak” diyen Başkan Sarıçizmeli, “gerekçesi nedir ve kim nasıl, ne şekilde böyle bir uygulamaya izin verdi? Böyle bir şey de bile torpil yapılıyor. Ülkeye gelme koşulları belirlendi, kabul etmeyen gelmesin o zaman” şeklinde tepki gösterdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI