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Karavezirler: Bölgemizde sivrisinek popülasyonu limit altı düzeyde

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden “Batı Nil Virüsü” ile ilgili açıklama yaptı

28 Temmuz 2019 Pazar 10:49
Karavezirler: Bölgemizde sivrisinek popülasyonu limit altı düzeyde

Değirmenlik Belediyesi, sivrisinek ilaçlamalarının sene başından beri hem larva hem de ergin kapsamında devam ettiğini, özellikle bu sene mevsim koşularını da göz önüne alarak oldukça yoğun bir mücadele gerçekleştirdiklerini ve yılın başından itibaren ciddi bir planlama ile bu mücadeleye başladıklarını belirtti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden “Batı Nil Virüsü” ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler çerçevesinde, Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

İlaçlamaların düzenli olarak süreceğini kaydeden Karavezirler, özverili çalışmalarından dolayı da Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan ve ekibine teşekkür etti.

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan ise şunları söyledi:

“Sivrisineklerin yumurtalarını durgun sulara bıraktığını, ardından 4 larva ve bir pupa evresi geçirerek ergin sinek haline dönüştüğü bilgisini kullanarak, köy içleri, ağıllar, dereler ve boylarında saptadığımız tüm üreme noktalarında uygun larva ilaçlamaları yapmak, ergin sinek mücadelesi için de uçkun ilaçlamaları kullanmak suretiyle aylardır yoğun bir ilaçlama dönemi geçirdik.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar neticesinde, sivrisinek türlerinin taşıyıcısı ve yayıcısı olduğu “Batı Nil Virüsü”nün ülkemizde tespit edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bununla ilgili olarak da bugüne kadar yaptığımız gibi hem biyolojik, hem fiziksel hem de kimyasal yolları kullanmaya devam ederek çalışmalarımızı sürdüreceğimizi de belirtmek isteriz. Özellikle larva döneminde sineği yakalamanın en etkili yöntem olduğunu ve bizim larva ilaçlamalarımızın yıl boyunca devam ettiğini, pek tabi ki ergin hale gelen sinekler için de kimyasalları kullanarak halk sağlığını koruma amaçlı ilaçlamalarımızı da yaptığımızı ve yapmaya da devam edeceğimizi de siz sayın halkımızla paylaşmak isteriz. 

Bölgemizde sivrisinek popülasyonunun da şu an limit altı düzeyde olduğunun buna rağmen halk sağlığını koruma amaçlı özverili çalışmalarımıza devam edeceğimizi de bilgilerinize sunarız”.

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Karavezirler
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