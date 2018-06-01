Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Karavezirler: "Daha üretken bir belde yaratacağız"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyeleri dün Yeniceköy’ü ziyaret etti.

01 Haziran 2018 Cuma 13:35
Karavezirler: "Daha üretken bir belde yaratacağız"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyeleri dün Yeniceköy’ü ziyaret etti. Köy kahvesinde yurttaşlarla samimi bir ortamda yapılan sohbette Karavezirler ve ekibi projelerini paylaştı. Yurttaşlardan gördüğü ilgiye teşekkür eden Karavezirler, Değirmenlik’in daha yaşanır bir yer olması için yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Yurttaşın beklenti ve şikayetlerini dinleyen Karavezirler, “25 Haziran itibarı ile beldemizin daha yaşanır, daha yeşil, daha üretken olması için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız, yapacağız” dedi.

"SPOR TESİSLERİ, ÇOCUK PARKLARI"

"Kara Altın" zeytin diyarı Yeniceköy’ün hak ettiği sosyal ve kültürel seviyeye ulaşması için yol haritalarının hazır olduğunu ifade eden Karavezirler, Yeniceköy denince akla zeytin ve yağ değirmeni geldiğine, bunun üretim ve turizm açısından da değerlendirileceğini sözlerine ekledi. Karavezirler ayrıca halkla birlikte halkın öncelikleri belirleyip alt yapı eksiklerinin, spor alanlarının, sosyal tesislerin ve çocuk parkları nın süratle tamamlanacağın sözünü verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
LTB sürücüleri uyardı
LTB sürücüleri uyardı
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim