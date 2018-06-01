Karavezirler: "Daha üretken bir belde yaratacağız"

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyeleri dün Yeniceköy’ü ziyaret etti. Köy kahvesinde yurttaşlarla samimi bir ortamda yapılan sohbette Karavezirler ve ekibi projelerini paylaştı. Yurttaşlardan gördüğü ilgiye teşekkür eden Karavezirler, Değirmenlik’in daha yaşanır bir yer olması için yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Yurttaşın beklenti ve şikayetlerini dinleyen Karavezirler, “25 Haziran itibarı ile beldemizin daha yaşanır, daha yeşil, daha üretken olması için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız, yapacağız” dedi.

"SPOR TESİSLERİ, ÇOCUK PARKLARI"

"Kara Altın" zeytin diyarı Yeniceköy’ün hak ettiği sosyal ve kültürel seviyeye ulaşması için yol haritalarının hazır olduğunu ifade eden Karavezirler, Yeniceköy denince akla zeytin ve yağ değirmeni geldiğine, bunun üretim ve turizm açısından da değerlendirileceğini sözlerine ekledi. Karavezirler ayrıca halkla birlikte halkın öncelikleri belirleyip alt yapı eksiklerinin, spor alanlarının, sosyal tesislerin ve çocuk parkları nın süratle tamamlanacağın sözünü verdi.