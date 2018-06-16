Karavezirler ve ekibi, projeleri için onay istedi

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları Değirmenlik köyünü ev ev dolaşıp bölge halkıyla buluştu.

CTP basın bürosunun açıklamasına göre, ziyaretler sırasında bölgenin acil ihtiyacı olan gerçekçi, uygulanabilir projelerden oluşan proje kitapçığı dağıtıldı ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Değirmenlik ilkokulu ve lisesinde yapılacak bakım onarım ve geliştirme projelerinin de aileler tarafından takdir edildiği kaydedildi.

HAYVANCILIK BÖLGELERİNE ALTYAPI

Başpınar bölgesinin restorasyonu, su değirmeni projesi, çocuk parkı Sarayönü Meydanı düzenlemesi yanında hayvancılık yapılan bölgelere yönelik altyapı çalışmaları ve bölgedeki taşocakları faaliyetlerinin ıslahı gibi projelerini evlere yaptığı ziyaretlerde anlatan Ali Karavezirler ve ekibi gördükleri ilgi ve destek için bölge halkına teşekkür etti.

Hayvancılık yapılan bölgelere yönelik altyapı çalışmaları ve bölgedeki taşocakları faaliyetlerinin ıslahı gibi projelerini evlere yaptığı ziyaretlerde anlatan Ali Karavezirler ve ekibi bölge halkından projelerini hayata geçirmek için onay istedi.