Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
1 ölüm, 10 yerel vaka
Kapat

"Kardeşimin görüşleri beni bağlamaz"

Arıklı: Kıbrıslıtürk işçilerlerin haklarıyla ilgili mecliste yaptığım konuşmalar ortadadır

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:38
685 Okunma
"Kardeşimin görüşleri beni bağlamaz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kardeşi Ayhan Arıklı‘nın, güneyde çalışan Kıbrıslıtürk işçilere ‘gurursuz’ dediği açıklamasının, kendisini bağlamadığını söyledi.

Arıklı: Mecliste yaptğım konuşmalar ortadadır

Arıklı, kardeşinin görüşlerinin kendi görüşü olduğunu, başkalarının görüşleri hakkında yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Arıklı, “Benim güneyde çalışan Kıbrıslıtürk işçilerlerin haklarıyla ilgili mecliste yaptığım konuşmalar ortadadır. Kardeşimin düşünceleri beni bağlamaz” dedi.

Kaynak : Özgür Gazete

Son Güncelleme: 13.01.2021 16:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan iki eşit devlet vurgusu!
Tatar'dan iki eşit devlet vurgusu!
Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesi iptal ettirdi
Erhan Arıklı, akaryakıt ihalesi iptal ettirdi
2020 YILI ARICILIK KOVAN BAŞI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILIYOR
2020 YILI ARICILIK KOVAN BAŞI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim