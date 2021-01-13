"Kardeşimin görüşleri beni bağlamaz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kardeşi Ayhan Arıklı‘nın, güneyde çalışan Kıbrıslıtürk işçilere ‘gurursuz’ dediği açıklamasının, kendisini bağlamadığını söyledi.
Arıklı: Mecliste yaptğım konuşmalar ortadadır
Arıklı, kardeşinin görüşlerinin kendi görüşü olduğunu, başkalarının görüşleri hakkında yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.
Arıklı, “Benim güneyde çalışan Kıbrıslıtürk işçilerlerin haklarıyla ilgili mecliste yaptığım konuşmalar ortadadır. Kardeşimin düşünceleri beni bağlamaz” dedi.
Kaynak : Özgür Gazete
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:42