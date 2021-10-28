Künye
Kıbrıs 24
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Kardeşini ve yengesini bıçakladı!

Haspolat’ta meydana gelen “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ,“Kanunsuz bıçak taşıma” ve “İkamet izinsiz KKTC’de ikamet etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bekir Fakı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ekim 2021 Perşembe 14:10
379 Okunma
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner108

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta meydana gelen “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ,“Kanunsuz bıçak taşıma” ve “İkamet izinsiz KKTC’de ikamet etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bekir Fakı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Bekir Fakı’nın “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kuşak, zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 raddelerinde, Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde kardeşinin, kızına kızdığı gerekçesiyle darp eyleminde bulunduğunu belirterek, bunun üzerine kardeşi Cuma Fakı ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu elinde tutmakta olduğu siyah kaplı toplam uzunluğu 26 cm, ağız uzunluğu 15 cm olan bıçağı komşusu olan kardeşinin sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğunu ve sağ eline saplayarak Cuma Fakı’yı ağır şekilde yaraladığını kaydetti.

Zanlının, olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Özgün Fakı'nın da sol göğsünün alt kısmına saplayarak katle teşebbüs ettiğini dile getiren Kuşak, Özgün Fakı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını ve daha sonra Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını, Cuma Fakı’nın tedavisinin ise Acil Servis’te devam ettiğini ifade etti.

Polis memuru Ozan Kuşak, zanlının olay mahallinde tespit edildiğine işaret ederek, derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çekti.

Zanlının evinde mahkeme emriyle arama yapıldığını söyleyen Kuşak, olay esnasında kullanılan bıçağın mutfak tezgâhı üzerinde bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ikamet izinsiz olduğuna vurgu yaparak, zanlının 90 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görüntülerde biri daha tespit edildi
Görüntülerde biri daha tespit edildi
SORUMSUZ SÜRÜCÜYÜ POLİS AFFETMEDİ!
SORUMSUZ SÜRÜCÜYÜ POLİS AFFETMEDİ!
Taçoy: İfade vermesine engel bir durum yok
Taçoy: İfade vermesine engel bir durum yok
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim