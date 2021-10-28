Kardeşini ve yengesini bıçakladı!

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta meydana gelen “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ,“Kanunsuz bıçak taşıma” ve “İkamet izinsiz KKTC’de ikamet etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bekir Fakı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Bekir Fakı’nın “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kuşak, zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 raddelerinde, Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde kardeşinin, kızına kızdığı gerekçesiyle darp eyleminde bulunduğunu belirterek, bunun üzerine kardeşi Cuma Fakı ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu elinde tutmakta olduğu siyah kaplı toplam uzunluğu 26 cm, ağız uzunluğu 15 cm olan bıçağı komşusu olan kardeşinin sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğunu ve sağ eline saplayarak Cuma Fakı’yı ağır şekilde yaraladığını kaydetti.

Zanlının, olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Özgün Fakı'nın da sol göğsünün alt kısmına saplayarak katle teşebbüs ettiğini dile getiren Kuşak, Özgün Fakı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını ve daha sonra Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını, Cuma Fakı’nın tedavisinin ise Acil Servis’te devam ettiğini ifade etti.

Polis memuru Ozan Kuşak, zanlının olay mahallinde tespit edildiğine işaret ederek, derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çekti.

Zanlının evinde mahkeme emriyle arama yapıldığını söyleyen Kuşak, olay esnasında kullanılan bıçağın mutfak tezgâhı üzerinde bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ikamet izinsiz olduğuna vurgu yaparak, zanlının 90 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.