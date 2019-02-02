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Kargo paketinden uyuşturucu çıktı

Kargo paketinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
Kargo paketinden uyuşturucu çıktı

(Kamalı Haber) – Ülkemize kargo ile gelen şüpheli bir paket içerisinde meteamfethamin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine ve söz konusu paketin sahibi olan Burak Demir paketi almaya geldiği sırada tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Burak Demir’in adına 1 Şubat tarihinde yurt dışından kargo aracılığı ile adına gelen paket içerisinde eski bir mont olmasından şüphelenen gümrük görevlilerinin konu oaket içerisinde yaptıkları aramada çeket içerisine zulalanmış 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu paketin takibe alındığını ve paketi almaya gelen zanlı Burak Demir’in suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve tahlil sonucu beklenen emare olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 02.02.2019 14:55
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTutuklamaUyuşturucuKargo Paketi
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