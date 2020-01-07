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Karpaz Gate Marina RYA eğitim merkezi oldu

Karpaz Gate Marina’nın (KGM), dünyanın önde gelen profesyonel yelkenciler programı olan RYA’nın (Royal Yachting Association) eğitim merkezi olma statüsünü kazandığı bildirildi.

07 Ocak 2020 Salı 17:34
Karpaz Gate Marina RYA eğitim merkezi oldu

Karpaz Gate Marina’nın (KGM), dünyanın önde gelen profesyonel yelkenciler programı olan RYA’nın (Royal Yachting Association) eğitim merkezi olma statüsünü kazandığı bildirildi.

KGM’den yapılan açıklamaya göre, eğlence ve profesyonel tekneciler için dünyanın önde gelen eğitim merkezleri arasına katılan Karpaz Gate Marina merkezinde; başlangıç kursları, yetkin mürettebat, günlük seyir kaptanlığı, kıyı kaptanlığı ve yacht master uluslararası sularda seyir kaptanlığı gibi RYA eğitim programları yer alacak.

Ayrıca, radar, astronomi, VHF telsiz dahil farklı kurslar da yine KGM’de sunulacak. Bu kapsamda ilk kurslar 13 Ocak’ta başlayacak.

Resmi RYA yeterliliklerini kazanmak için gerekli olan teorik ve uygulamalı dersler dahil tüm kurslar Karpaz Gate Marina'da’da verilecek.

Anahtar Kelimeler:
KarpazGateMARİNARya
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