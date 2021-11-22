Karpaz’da başıboş köpek dehşeti

Karpaz bölgesi hayvancılarının başına bela olan başıboş köpekler dün sabahın erken saatlerinde Yenierenköy ve Dipkarpaz köylerinde yine dehşet saçtı.

İki mandıradaki sürülere saldıran başıboş köpekler toplamda 54 koyun ve kuzuyu telef etti, 18 koyunu da yaraladı.

Hayvan üreticileri, başıboş köpek sorununa artık bir çözüm bulunmasını isteyerek yetkilere ‘çare bulun’ diye, avcılara da ‘köpeklerinizi bölgeye terk etmeyin’ çağrısında bulundu. Başıboş köpekler, Tamer Metni isimli hayvan üreticisinin Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunun güney kısmındaki mandırasında bulunan 39’u kuzu, 11’i koyun 50 hayvanını telef ederken, 13 koyununu da ağır şekilde yaraladı.

Mustafa Aktaş’ın Dipkarpaz’daki mandırasına da giren başıboş köpekler burada da 4 koyunu telef etti, 5 koyunu da yaraladı.

Aktaş, bölgeye avlanmaya giden avcıların bazılarının köpeklerini terk ettiğini ve aç kalan bu hayvanların da mandıralara saldırdığını söyleyerek “Bu duruma artık birileri dur demeli. Yetkililer çare bulmalı, avcılar da köpeklerini bölgeye terk etmemeli” dedi.

“Çok canım yandı”

Gözü gibi baktığı sürüsündeki 50 koyun ve kuzusu telef olan ve “onlar da ölü sayılır” diye tanımladığı 13 koyunu da başıboş köpekler tarafından ağır şekilde yaralanan Tamer Metni, “çok canım yandı” dedi.

Oğlu Salim Metni ile birlikte sabah saat 04.00 sıralarında hayvanların yemini vermek için mandıraya gittiklerinde 3 kurt köpeğini hayvanları parçalarken gördüklerini anlatan Tamer Metni, “neye uğradığımızı şaşırdık.

Dişimizden, tırnağımızdan artırarak yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı parçalanmış bir halde görünce dünyamız başımıza yıkıldı” diye konuştu. 2-3 aylık 39 kuzu ile 11 koyunun telef olduğunu, 13 koyunun da ağır yaralı olduğunu söyleyen Metni, “Gecemizi gündüzümüze katarak bu hayat pahalılığında bir şeyler yapmaya çalıştık ancak bir gecede bütün emeklerimiz uçup gitti. Çocuklarımıza iş yok, biz de birlikte hayvancılık yapalım dedik ama o da olmadı. Benim zararım 100 bin TL’nin üzerinde. Bu zararı kim karşılayacak? Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi. Başıboş köpek sorununa acilen bir çözüm bulunmasını isteyen Metni, “köpeğini istemeyen getirip buraya atıyor. Aç kalan köpekler de mandıralarımıza girip hayvanlarımızı telef ediyor. Çok canım yandı çok. Mandıraya girdim, çaresizlik içinde hayvanlarıma baktım” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi



