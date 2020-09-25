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Kasıtlı olarak 3 ayrı noktada yangın çıkaran Osman Billuroğlu'na 15 ay hapis

Serdarlı köyünde 3 ayrı noktada kasıtlı olarak yangın çıkaran sanık Osman Billuroğlu’nun Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı.

25 Eylül 2020 Cuma 09:03
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Kasıtlı olarak 3 ayrı noktada yangın çıkaran Osman Billuroğlu'na 15 ay hapis

Serdarlı köyünde 2020 yılı Mayıs ayında kömür yakacakları ile 3 ayrı noktada kasıtlı olarak yangın çıkarıp ağaçların ve ekinlerin yanmasına neden olan sanık Osman Billuroğlu’nun Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı.

“Ekinleri ateşe verme”, “Büyümekte olan ekinleri ateşe verme”, “Kasti hasar” ve “İzinsiz ateş yakma” davalarından yargılanan sanık Osman Billuroğlu suçlu bulunarak, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 15 ay hapse mahkum edildi.

TOROSLU: KİMSENİN DOĞAYA ZARAR VERMEYE HAKKI YOKTUR

Sanık hakkındaki davanın kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu okudu. Sanığın mahkum olduğu suç tiplerine bakıldığında, mala zarar oluşturan suçlar başlığı altında düzenlenen suç tipleri arasında olduğunu belirten Toroslu, sanığın mahkum olduğu suçlar içerisinde en ağır olanı ise ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe verme suçu olup 14 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü açıkladı.

Bu tür suçların toplum bireyleri tarafından hoş karşılanmadığını ve toplum bireylerinin toplumda can ve mal güvenliği olmadığı endişesine kapılmalarına neden olduğunu ifade eden Toroslu, bu tür suçların büyük bir huzursuzluk ve endişeye yol açtığının bir gerçek olduğunu vurguladı.

Bu tür suçların doğada yaratacağı geri dönülemez tahribatın, doğada yaşam süren bitki ve canlıların yaşam alanlarının yok edildiğinin düşünüldüğünde suçların ciddiyetinin ortaya çıktığını kaydeden Toroslu,  nedeni her ne olursa olsun hiçbir kimsenin yangın çıkarmak suretiyle bir başkasının malına, ekinine, ağacına veya tarlasına zarar verme hakkı olmadığını vurguladı.

Toroslu, kimsenin halkı korku ve endişeye sevk etmeye, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya ve doğaya zarar vermeye hakkı olmadığının altını çizdi.

 Sanık Billuroğlu’na verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğu kanaatine vardıklarını belirten Toroslu, sanığı oy birliği ile 15 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

KÖMÜR YAKACAKLARI İLE 3 NOKTADA YANGIN ÇIKARDI

Sanık Osman Billuroğlu, 17 Mayıs 2020 tarihinde kullanımındaki MS 397 plakalı araçla Gönendere-Serdarlı köyleri arasında anayolda seyir halindeyken aracında bulundurduğu tablet şeklindeki kömür yakacaklarından yakıp Serdarlı bölgesinde 3 farklı noktaya atarak yangına sebebiyet vermişti.

Çıkan yangınlarda  Salih Eray’a ait 14 zeytin ağacı kısmen, 4 top damlama borusu tamamen, 3 dönüm biçilmemiş buğday ekini tamamen, Halil Bayraktar’a ait 3 dönüm biçilmemiş arpa ekini tamamen, Hasan Güvercin’e ait 3 dönüm anız tamamen ve KKTC Devletine ait 6 metrekarelik kuru otlar tamamen yanmıştı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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