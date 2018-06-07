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Kaya: “Girişimciliği destekleyen bir anlayış göreve gelecek”

Halkın Partisi Vadili Belediye Başkan adayı Erhan Kaya ve Belediye Meclis Üyesi adayları bölge ziyaretlerine devam ediyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:49
Kaya: “Girişimciliği destekleyen bir anlayış göreve gelecek”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bazı milletvekilleri ile bölge halkına ziyaret gerçekleştiren Kaya, yeni bir vizyon ile halkın karşısına çıktıklarını vurguladı.

Bazı projelerine konuşmasında yer veren Kaya; “Girişimciliği destekleyen bir anlayış göreve gelecek. Bölge insanını sıkıntılara maruz bırakan değil, onlara destek olan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Halkımızı üretmeye teşvik ederken bu alanda yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için çeşitli projeleri teşviklendireceğiz. Bununla birlikte engelli dostu kentler hayalimizdir. Bu temel hedefle sadece engelliler için değil, yaşlılar ya da ailelerin çocuklarıyla birlikte caddelerinde rahatça gezdiği, kaldırımlarında engellenmediği kentleri eşit bir kent yaşamı için birlikte kuracağız.” dedi.

Çalışan HP’li belediyeler kentlerimizi hak ettiği medeniyet seviyesinde yöneterek, kötü yönetimden kaynaklanan mutsuzluklara son verecek. Huzur veren kentleri halkımızla birlikte kuracak, neşeli insanların dolaştığı kentleri hayal olmaktan çıkarıp gerçek yapacağız ifadelerine yer veren Kaya, ziyaretlere devam edeceğini vurguladı.

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