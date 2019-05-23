Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor

Kayalp'ın talebini MYK reddetti

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:10
Kayalp'ın talebini MYK reddetti
banner44

banner41
CTP MYK Hasan Ulaş Altıok’un Oktay Kayalp tarafından önerilen ihracını reddetti.

Dün akşam toplanan ve karar alan CTP MYK, geçtiğimiz aylarda Oktay Kayalp’ın, Hasan Ulaş Altıok’un ihraç edilmesine yönelik talebini reddedi. Okay Kayalp, Hasan Ulaş Altıok’un CTP üyeliğinden silinmesini ve ihracını istemişti. CTP MYK ise dün akşamki toplantısında bu talebin yerine getirilmeyeceği yönünde karar aldı. Olay geçtiğimiz aylarda basına yansıdığında Oktay Kayalp’a yönelik parti içinde ciddi bir muhalefet yükselmiş ve talebin Parti içerisininde karışıklık yaratmaya ve Parti tüzüğüne uygun olmayan bir şekilde geliştiğine yönelik yorumlar yapılmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘’2. Uluslararası Basma Fistan Giyerim’’ sanat çalıştayının sergisi Girne’de açıldı
‘’2. Uluslararası Basma Fistan Giyerim’’ sanat çalıştayının sergisi Girne’de açıldı
“Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” 13. kez düzenleniyor
“Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” 13. kez düzenleniyor
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Down Cafe’den özel gereksinimli çocuklardan ziyaret
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Down Cafe’den özel gereksinimli çocuklardan ziyaret

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim