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Kayım: Kendi denetimimizi kendimiz yapacağız

Normalleşme kapsamında yeni açılıma gidildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 13:51
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Kayım: Kendi denetimimizi kendimiz yapacağız

Daha önce sadece paket servisle hizmet verebilen restoranlar, artık açık alanlarında müşteri kabul etmeye başladı.

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında yeni uygulama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Restoranların büyük bir kısmının açıldığını belirten Kayım, açık alanı bulunmayan ya da tarzı ve bölgesinden dolayı hafta sonu ve akşam saatleri çalışan bazı restoranların açılamadığına dikkat çekti.

Kayım, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne restoranların 22.00’ye kadar açık kalması, cumartesi günleri de açık olması ve iç mekanlarının yüzde 30’unun kullanımına izin verilmesi konusunda öneri yaptıklarını söyledi.

Geçmiş dönemde bazı restoranların kurallara uymadığına işaret eden Kayım, kendi denetimlerini kendilerinin yapacağını söyledi.

Kayım, “Özel güvenlik şirketinden hizmet alınacak ve kurallara uymayanlar denetlenecek. Sağlık Bakanlığına ve zabıtalara fotoğraf gönderilecek” dedi.

BRT
        
        
 

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