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Kayıp arama kazıları devam ediyor..

Girne’de bugün yeni kazı yapılıyor

27 Eylül 2018 Perşembe 12:22
Kayıp arama kazıları devam ediyor..

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, kayıp arama çalışmaları çerçevesinde bugün Girne’de yeni kazılara başlanacağını belirtti. 

Küçük, yaz nedeniyle verilen aranın sona ermesiyle başlayan Lefkoşa Strovolos’taki kazıların ise devam ettiğini kaydetti. 2 Kıbrıslı Türk’ün arandığı kazılarda bugüne kadar 3 kuyunun kazıldığını ve dördüncü kuyuya geçilmek üzere olunduğunu belirten Plümer, henüz bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

TAK muhabirinin kayıp arama çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Küçük, Girne’de bugün başlayacak kazılarda 1 Kıbrıslı Rum’un aranacağını kaydetti.

Zümrütköy’de 1 Kıbrıslı Rum’un arandığı kazıların, herhangi bir bulguya rastlanmadığı için bugün sona ereceğini söyleyen Küçük, Serdarlı’da kayıp 15 Kıbrıslı Rum’un arandığı kazıların ise devam ettiğini ancak bugüne kadar bir şey bulunamadığını belirtti.

Küçük, Yiğitler ve Dikmen’deki kazıların da sürdüğünü söyledi.

“BİZ ADLİ TIP RAPORU VERİYORDUK ZATEN”

Gülden Plümer Küçük, Rum tarafının kayıp yakınlarına adli tıp raporu vermeye başladığına ilişkin soruyu yanıtında, kayıpları ölü kabul eden Türk tarafının başından beri adli tıp raporu verdiğine işaret etti.

Rumların ise kayıpları yaşıyormuş varsaydığını ve bu uygulamanın değişmediğini kaydeden Küçük, adli tıp raporunun da kalıntıları ailelerine teslim edilenlere verildiğini belirtti.

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