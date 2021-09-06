Kayıt ücretini ödeyemeyen baba isyan etti

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan bir haberde Engin Baran isimli vatandaşın bugün Girne Anafartalar Lisesi'ne kızını kayıt ettirmek için gittiğini ancak 150 TL kayıt ücretini ödeyemediği için kızının kaydının yapılmadığını iddia ettiği yazıldı.

Kayıt parasını ödeyemeyen vatandaş sorunun para olmadığını diğer veliler ve öğrenciler içinde küçük düşürüldüğünü vurguladı.

Engin Baran şöyle konuştu:

"Çalıştığım işyerinden maaş alamadığım için cebimde şuan param yok. Kızımı okula kayıt yaptırmak istiyorum ama yapamıyoruz diyorlar. 150 TL kayıt ücreti ödeyemediğimiz için okula kayıt yaptırmıyor. İnanin sorun para degil. iki gün içinde ödeyeceğimizi söyledik ama o kadar veli ve öğrenci içinde küçük düşürülmek çok zor geldi. Bir arkadaşımdan borç alıp kaydını yaptırdım.

Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/kayit-ucretini-odeyemeyen-baba-isyan-etti-1329-2021-09-06.html