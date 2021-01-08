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Kaynak bitti.. Aralık ödenemedi!

Çalışma Bakanı Koral Çağman çalışanlara ödenen bin 500 TL'lik kaynağın tükendiğini açıkladı.

08 Ocak 2021 Cuma 18:22
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Kaynak bitti.. Aralık ödenemedi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman BRT’de katıldığı canlı yayında kapalı iş yerlerinde çalışanlara yönelik bin 500 TL’lik maaş desteğiyle ilgili kaynağın tükendiğini açıkladı.

“Bu kaynak bitti, yeni kaynak yaratmaya çalışıyoruz” diyen Bakan Çağman, Aralık ayı ödemesi kaldığını söyledi. Göreve gelmelerinin üzerinden henüz 3 hafta olduğunu belirten Bakan Çağman, “Eylül, ekim, kasım ayındaki ödemeleri yaptık ama aralık ödenemedi. Çünkü 13’üncü maaş ödemeleri vardı. Aralık için de çalışıyoruz” dedi

Bakan Çağman ödemeleri aksatmamak için gerekirse iç borçlanmaya gideceklerini belirtti.

Bin 500 TL'lik ödemeler Yerel işgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında özel sektörde hali hazırda faaliyetleri durma noktasına gelen veya duran işyerlerinde çalışan işçilerin ( turizm sektöründeki oteller, casinolar, turizim seyahat acenteleri çalışanları, Ercan Havaalanında inşaat sektöründeki hariç işletmelerde çalışan işçiler, taksi ve toplu taşıma sektöründe çalışanlar) maaşlarının ödenebilmesi için veriliyordu.

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Magusali 2021-01-08 20:32:02

E hani başka ödeme yok şimdi aylarca dükkanımı kapatayım verecez dediniz sonrada para bitti ohhhhhhh maşallah yalanlarla kurulan siyaset yalanlarla çoker bir gün demedi demeyin

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