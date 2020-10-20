Kaza yapan araca çarpan sürücünün durumu iyi…

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre LAÜ’de öğrenim gören 4 genç kiraladıkları araç ile Yılmazköy yakınlarında ilerlerken sürat ve dikkatsizlik sonucu bariyere çarparak kaza yaptı.
Kaza sonucu araçta bulunan 2 genç hayatını kaybederken diğer ikisi ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza yapan araca çarpan 67 yaşındaki Abdullah Sadık’ın ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu elde edilen bilgiler arasında.
Polisten kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.