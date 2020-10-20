Kaza yapan araca çarpan sürücünün durumu iyi…

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre LAÜ’de öğrenim gören 4 genç kiraladıkları araç ile Yılmazköy yakınlarında ilerlerken sürat ve dikkatsizlik sonucu bariyere çarparak kaza yaptı.