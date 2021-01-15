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Kaza yaptı, 282 promil alkollü çıktı

Gönyeli üst geçidi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında alkollü olduğu tespit edilen RL 894 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki Jeremiah W. Gashau, kazaya sebebiyet verdi.

15 Ocak 2021 Cuma 16:43
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Kaza yaptı, 282 promil alkollü çıktı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bulunan Gönyeli üst geçit yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında alkollü olduğu tespit edilen RL 894 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki Jeremiah W. Gashau, kazaya sebebiyet verdi. 

Bugün saat 14.30 sıralarında gerçekleşen kazada, 28 yaşındaki Jeremiah W. Gashau yönetimindeki RL 894 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışıkta bekleyen 44 yaşındaki Ökkeş Evran yönetimindeki NM 806 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. O esnada NM 806 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerlere, RL 894 plakalı araç ise bordür taşlarına savruldu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NM 806 plakalı araç sürücüsü Ökkeş Evran ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın yolcu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

282 promil alkollü çıktı, tutuklandı

Kaza sebebiyet veren 28 yaşındaki Jeremiah W. Gashau, yapılan alkol testi sonucunda 282 promil alkollü çıkarken, söz konusu kişi polis tarafından tutuklandı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 15.01.2021 17:45
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