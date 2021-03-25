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Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklandı

Lefkoşa'da taksi aracın çarptığı ve kaza sonucu hayatını kaybeden yayanın kimliği belirlendi.

25 Mart 2021 Perşembe 21:48
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Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklandı

Lefkoşa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Cemre Sağıroğlu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sağıroğlu'na, TLC 194 plakalı Casin Çapin yönetimindeki aracın çarpması sonucu meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Cemre Sağıroğlu
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