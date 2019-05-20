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Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi Ataoğlu Tarafından Açılıyor

Kazakistanlı 7 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:07
Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi Ataoğlu Tarafından Açılıyor
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YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan Sanatçıları adına Yelena Tyo ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

ŞANLIDAĞ: “ASYA’DAN AKDENİZ’E SANAT KÖPRÜSÜ KURUYORUZ”

Serginin açılışını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla Asya’dan Akdeniz’e doğru yıkılmaz bir sanat köprüsü inşa edildiğini söyledi.

Kazakistanlı 7 ressamın 30 eserinden oluşan sergide, ressamların eserlerinde yansıttıkları ile ilgili bilgiler aktaran Şanlıdağ, YDÜ’de son 7 ay içerisinde 40 sergi düzenlendiğini, kampus içerisinde 9 serginin ziyarete açık olduğunu belirtti.

15 Kasım 2020’de açılacak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile üniversitede 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını dile getiren Şanlıdağ, “Bu müzelerimiz Araba Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi, Bıçak ve Kılınç Müzesi’dir” dedi.

YELENA TYO: “KIBRIS’TA SICAK VE MİSAFİRPERVER BİR KARŞILAMA GÖRDÜK…”

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Ülkelerin sanat ve kültür alanında işbirliğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Yelena Tyo, Kazakistan Sanatçıları adına yaptığı konuşmada, “Resimlerimizde, ülkemizin renklerini, insan imajındaki karakteristik özelliklerini ve ulusal gelenek ve göreneklerin özelliklerini yansıtmaya çalıştık” dedi.

Tyo, “Cumhuriyetinizin misafirperver halkından sıcak bir karşılama ve adanın güzelliğini, manzaralarını görme fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradaki zamanı,  arkadaşlık, yaratıcılık ve rahatlık atmosferinde geçirdik.  Farklı ülkelerden sanatçılarla tanışma ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Hepiniz sergiye hoş geldiniz, umarız eserlerimiz gönlünüzde iz bırakır ve yer alır” şeklinde konuştu.

ATAOĞLU: “YDÜ’YÜ YAPTIĞI SANAT ATILIMLARI NEDENİYLE KUTLUYORUM”

YDÜ’nün uzun zamandır uğraş içerisinde sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değeri her zaman gösterdiğini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise üniversitenin koyduğu hedeflerine belirlediği süre öncesinde ulaşıldığına şahitlik edildiğini söyledi.

Konulan hedef içerisinde yer alan eserlerin sergilenmesi nedeniyle YDÜ ailesinin kutlanması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, yurt dışından gelen sanatçıların Kuzey Kıbrıs’ta eserlerini sergilenmesinin yanı sıra ülkenin tarihini, doğal güzelliklerini, zenginliğini görerek eserlerine yansıttıklarını söyledi.

Ataoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi ailesi içerisinde olan sanatçılara ülke sanatına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yakın Doğu ailesine de bu alanda ciddi atılımlarda bulundukları için kutluyorum. Güzel bir gün içerisinde hep birlikte olma fırsatını yakaladık” ifadelerini kullandı.

SERGİ GEZİLDİ…

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılara “teşekkür belgesi” takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi.

Sergi, 30 Mayıs’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında izlenebilecek.

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Kazakistan
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