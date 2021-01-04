KAZALARDA 16 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkede 55 tane trafik kazası meydana geldi, 16 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak 2021 tarihleri arasında meydana gelen kazalardan 12’si yaralanmayla, 43’ü ise hasarla sonuçlandı.

Süratli araç kullanmak (15) kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (8) takip etti.

Kazalarda toplam 663.312 TL’lik hasar meydana gelirken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 18, Gazimağusa 16, Girne 10, Güzelyurt 4, İskele 7”

584 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 5149 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 584 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.