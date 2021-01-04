Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

KAZALARDA 16 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkede 55 tane trafik kazası meydana geldi, 16 kişi yaralandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:49
694 Okunma
KAZALARDA 16 KİŞİ YARALANDI

Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkede 55 tane trafik kazası meydana geldi, 16 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak 2021 tarihleri arasında meydana gelen kazalardan 12’si yaralanmayla, 43’ü ise hasarla sonuçlandı.

Süratli araç kullanmak (15) kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (8) takip etti.

Kazalarda toplam 663.312 TL’lik hasar meydana gelirken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 18, Gazimağusa 16, Girne 10, Güzelyurt 4, İskele 7”

584 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 5149 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 584 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Son Güncelleme: 04.01.2021 14:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan’da bir kişi ölü bulundu!
Akdoğan’da bir kişi ölü bulundu!
POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI
POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI
4 saat elektrik kesintisi!
4 saat elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim