KEFALETLE TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Girne’de meydana gelen yaralama, kavga ve sarhoşluk meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster, Mehmet Yıldırım ve Chriwat Champakun tutuklanmalarının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. İlk etapta tutuklanan Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu ise müşteki olduklarının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23.40 raddelerinde, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Coyotes Bar park alanı içerisinde, zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster’in alkollü içki tesiri altında bulundukları esnada Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu’nu darp ettiklerini ve Dönmez’in yaralanmasına sebep olduklarını söyledi. Kavga sırasında yaralanan zanlı Marleigh George Kubilay Reece’nin ise olay yerinde kırılan cam bardak ile yaralandığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Kardeşler olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Simay Taşkın, Tanya Lydia Lancaster, Mehmet Yıldırım ve Chriwat Champakun’un polisin olay yerine geldiği esnada bir araç ile olay yerinden kaçtığını zanlılar Erdoğan Hüseyin Candaş’ın ise olay yerinde tespit edilerek suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis olay yerinden kaçan zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Simay Taşkın, Tanya Lydia Lancaster, Mehmet Yıldırım ve Chriwat Champakun’un ise daha sonra tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis Memuru Adnan Kardeşler mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlıların etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına emir verdi. Yargıç Dündar ayrıca zanlılar Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster için KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı Chriwat Champakun’un 5 Bin TL nakit teminat yatırması ve 50 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı Doğuş Canbolat için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı Mehmet Yıldırım için ise 2 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.