Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Kefil bulamayınca cezaevine gönderildi!

KKTC’ye 4 gün önce geldiği öğrenilen ve bir marketten içki çalarken yakalanan 55 yaşındaki Ahmet Şapıl tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı...

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:57
Kefil bulamayınca cezaevine gönderildi!
banner10

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; ülkeye 4 Aralık 2017 tarihinde giriş yapan 55 yaşındaki Ahmet Şapıl, ülkeye geldikten bir gün sonra Girne’de bir marketten içki çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Meydana gelen hırsızlık güvenlik kameraları tarafından tespit edilirken zanlı Şapıl dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Teminatı ödeyemedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 5 Aralık tarihinde bir marketten 35’lik altın efe serisinden rakı çaldığını, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlının 7 Aralık tarihinde yine aynı markete hırsızlık için girerken yakalandığını söyledi.

Şapıl aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çamlıbelli, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 20 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, kefil bulamayan zanlı cezaevine gönderildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayhan, “benim değil” dedi
Kayhan, “benim değil” dedi
“Trump’ın kararı bölgedeki sorunları büyütecek”
“Trump’ın kararı bölgedeki sorunları büyütecek”
Öğrenciler eylem yaptı
Öğrenciler eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim