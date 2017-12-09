Kefil bulamayınca cezaevine gönderildi!

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; ülkeye 4 Aralık 2017 tarihinde giriş yapan 55 yaşındaki Ahmet Şapıl, ülkeye geldikten bir gün sonra Girne’de bir marketten içki çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Meydana gelen hırsızlık güvenlik kameraları tarafından tespit edilirken zanlı Şapıl dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Teminatı ödeyemedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 5 Aralık tarihinde bir marketten 35’lik altın efe serisinden rakı çaldığını, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlının 7 Aralık tarihinde yine aynı markete hırsızlık için girerken yakalandığını söyledi.

Şapıl aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çamlıbelli, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 20 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, kefil bulamayan zanlı cezaevine gönderildi.