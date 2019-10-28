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Kelle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE, Cumhuriyet Bayramı’nın96’cı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:26
Kelle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden verilen bilgiye göre Kelle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 96. yıl dönümünü kutladı.

Genel Başkan Kelle mesajında şunları dile getirdi:
‘ Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birinci dünya savaşı ile başlatılan 19 Mayıs 1919 yılında Samsuna çıkarak taçlandırılan bağımsızlık mücadelesini büyük bir kahramanlık örneği göstererek kazanan Türk milleti, 29 Ekim 1923 günü ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün Barış Pınarı Harekâtını gerçekleştirmesinin temel nedeninin ise sınırlarında hakimiyetini sürdürmek istemesi ve on yıllardır yaşadığı terör sıkıntısına çözüm aramasından olduğu kaçınılmaz gerçekler arasındadır.’
Türkiye, Cumhuriyet sisteminin getirdiği kazanımlar sayesinde de çağdaş ve modern bir toplum haline gelmiş ve buradan aldığı güçle günden güne büyüyerek yüzyıllardır Asya kıtasında hâkimiyetini 16 devlet kurarak sürdüren Türk milleti bağımsız, laik, demokratik bir Devlet kurarak verdiği onurlu mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100’üncü yıla hazırlanırken, bizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bundan bilinç ve hareketle Anavatanla olan ilişkilerimizi dünden daha güçlü bugünden daha sağlam adımlarla taçlandırıp geleceğimize yön vererek ülke topraklarına sürdürülebilir politikalarla sahip çıkmamız elzemdir.

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm devlet adamlarımızı şükranla anar, vatan ve millet kavramlarının kutsallığına inanarak ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yâd ederiz.”
DB/MAİL

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KelleTürkiye
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