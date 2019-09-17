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Kendisini uzman doktor olarak tanıtan kişi tutuklandı

C.S.S (E-35) dün tespit edilerek tutuklandı.

17 Eylül 2019 Salı 15:27
Kendisini uzman doktor olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sahte doktorluk yapan zanlı Cengiz Salih Soykök tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Salih Soykök’ün Kıbrıs Türk Tabipler Yasası’na aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2019 yılı Ağustos ve Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktor diploması olmadığı halde kendisini psikiyatrist ve hipnoterapist olarak tanıtıp, 250 TLkarşılığında hasta kabul ederek, işlem yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis,zanlının herhangi bir doktor diploması olmadığını ve Tabipler Birliği Odası’na üye olmadığını da mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip,zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç güntutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 17.09.2019 15:44
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