Kesin sonuç PCR testi sonrası ortaya çıkacak…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) bugün BRT çalışanı bir kişinin hızlı test sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

BAY-SEN’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada bugün yapılan testler arasında kurum çalışanı bir kişinin test sonucun pozitif çıktığı kesin sonucun PCR testi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

BAY-SEN’in açıklaması şöyle:

Değerli üyelerimiz. Kurumumuzda bugün yapılan Covid-19 hızlı test taramasında bir arkadaşımızın sonucunun pozitif çıktığı yönünde bilgi edindik.

Bu arkadaşımızın Covid-19 olup olmadığı ileri tetkikle ortaya çıkacaktır ve

İsim hasta hakları nedeniyle açıklanmamıştır. Hızlı testi pozitif çıkan arkadaşımız şu anda hastanede kontrol altındadır. PCR testin sonucu (pozitif veya negatif) ile ilgili bilgi geldiği zaman paylaşılacaktır. Güvenliğimiz için herkesin tedbirli davranması gerekiyor.

Haber Kıbrıs