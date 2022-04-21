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Kesintilere hazır olun, 2 günlük yakıt kaldı

Kabus geri dönüyor...

21 Nisan 2022 Perşembe 15:11
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Kesintilere hazır olun, 2 günlük yakıt kaldı

Teknecik Elektrik Santralinde 2 günlük yakıt kaldı. KIB-TEK yakıt sıkıntısından dolayı üretimi yüzde 50 azalttı.

Elde edilen bilgilere göre AKSA da borcun ödenmemesinden dolayı üretimi sınırlandırmak adına bazı  jeneratörleri devre dışı bıraktı.

Bu gece ülke genelinde uzun süreli kesinti bekleniyor.

Kıbrıs Postası'nda yer alan bir diğer haberde ise "Sidereal Denizcilik LTD'ye ait tankerdeki yakıt tetkikleri “kusurlu” çıktı…" yazıldı.

KIB-TEK AÇIKLADI! Kesintiler bu akşamdan itibaren başlıyor (Haber İçin Tıklayınız)

Son Güncelleme: 21.04.2022 17:36
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