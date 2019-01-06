KHYD yararına Ahmet Selçuk İlkan konseri gerçekleştirildi...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı himayelerinde “Ahmet Selçuk İlkan Konseri” gerçekleştirildi.



Lefkoşa Hidden Garden’da dün akşam saat 20.00’de gerçekleştirilen konser, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık etkinlikleri çerçevesinde organize edildi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, gecede yaptığı konuşmada, konserin gerçekleşmesine destek verenlere teşekkür eden Meral Akıncı, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.



Kanser hastalığıyla ilgili toplumsal duyarlılığın üst seviyede olduğunu ifade eden Akıncı, kanserin herkesin kapısını çalabilecek bir hastalık olduğunu kaydederek, kanserden korunmanın öneminin altını çizdi.



“Kanser hastalığından korunmak için kanserin nedenlerinin üzerine gitmek gerekiyor” diyen Akıncı, hastalığın kayıt altına alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Meral Akıncı, hastalara ve hasta yakınlarına metanet ve sağlıklı bir gelecek diledi.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismal ise konuşmasında, Meral Akıncı’ya destek için teşekkür ederek kristal lale takdim etti.



9 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan konser, sel felaketi nedeniyle ertelenmişti.

