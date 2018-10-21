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KHYD yararına konser verildi

21 Ekim 2018 Pazar 11:53
KHYD yararına konser verildi

Girne’de dün gece Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına konser düzenlendi.

Ankara Klasik Ensemble Müzik Grubu, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, Bellapais Manastırında Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına konser verdi.

Viyola sanatçısı Artemis Sis Balkiz, viyolensel sanatçısı Erkan Özbek, piyanist Can Çinici ve klarnet sanatçısı Timur Tuncali’den oluşan Ensemble konserde Mozart, Beethoven, Liszt ve Brahams’dan eserler sundu.

Konserin başında bir konusma yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastaları yararına konser vermek icin Türkiye’den gelen Ankara Klasik Ensemblesine tesekkürlerini sundu.

Derneğin, 11 bin 785 üyesinin tedavi ve diger ihtiyaclarına katkı koymaya çalıştığını belirten Kocaismail, konuşmasının sonunda konserin gerçeklesmesine büyük katkı koyan Hasan Vaizoğlu’na da teşekkür etti.

BRT

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Anahtar Kelimeler:
KHYDKonserHaber
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